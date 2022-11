Por otro lado, anunció que en los próximos meses elaborará un proyecto para descontaminar el Lago Titicaca. Con respecto al servicio de agua potable, informó que - a la fecha - existe un proyecto paralizado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. “Aún no puedo tomar acciones, pero he indagado y tengo reuniones no formales. Ya tendremos algún avance”, explicó.