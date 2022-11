Guevara reveló además que la Contraloría General de la República pidió a Villar Narro “cambiar a los funcionarios que no cumplían con el perfil técnico”, pero este “hizo oídos sordos y los mantuvo” hasta el final de su gestión. En otro momento, refirió que una mujer “fue maltratada por su gerente” y él no se pronunció al respecto. “Hasta el momento no se ha dado muestras de lecciones por el respeto irrestricto de nuestras hermanas mujeres”, cuestionó.