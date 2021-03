El almirante y postulante al Congreso por el partido Renovación Popular, Jose Cueto | Fuente: Facebook

El almirante José Cueto Aservi, postulante al Congreso por el partido Renovación Popular, que tiene como candidato presidencial a Rafael López Aliaga, manifestó que luego de 40 años de servir al país como marino desea hacerlo desde la política.

“Lo que se tiene que hacer es corregir, si se tienen los medios a la mano hay que corregir”, expresó Cueto Aservi en Ampliación de Noticias de RPP.

Consultado por la posible alianza entre su partido con una parte reservista del Frente Patriótico, Virgilio Acuña y Antauro Humala, el postulante congresal recalcó que no existe tal alianza.

“Nunca ha existido una alianza. No hay ningún papel escrito, no hay absolutamente nada. Han sido mal utilizadas (las imágenes). No ha habido una alianza (...) lo que ha habido es un respaldo de los reservistas del Perú que pertenecen a las Fuerzas Armadas y no al señor Antauro Humala”, sostuvo.



“Nosotros no tenemos ninguna alianza con el señor Virgilio Acuña. Él mismo ha negado la alianza, él simplemente respalda la candidatura de Rafael López Aliaga. Los reservistas son de las FF.AA. Jamás tendríamos algo con una persona (Antauro Humala) que ha asesinado a policías y que se ha levantado en contra del orden constitucional”, aseveró.

LAS DEUDAS DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

El candidato presidencial Rafael López Aliaga ha sido acusado de deberle a la Sunat más de 24 millones de soles, sin embargo, el empresario asegura que desconoce tales deudas. Ante ello, el almirante José Cueto señaló que cree en la palabra de López Aliaga.

“Creo en la palabra de honor de Rafael López Aliaga, cuando ha dicho que han habido notificaciones de la Sunat que no le han sido comunicadas y apenas ha tenido conocimiento, él ha influido a sus contadores para que se comuniquen con la Sunat y ver si tiene una deuda, si tiene deudas vencidas o si son deudas que han caducado en el tiempo”, indicó.

“Si algo tengo que reconocer a Rafael López Aliaga es que es un hombre honesto. Él está investigando. Cuando sus abogados le digan que hay un problema, estoy seguro que las pagará y quedará cerrado el tema”, añadió.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué hemos aprendido de la pandemia?