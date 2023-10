Elecciones Carlos Añaños no descartó postular a la Presidencia: “No sé qué pase mañana”

Carlos Añaños estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El empresario peruano Carlos Añaños no descartó la posibilidad de postular a la Presidencia de la República en un futuro, pero actualmente -aseguró- esto no está en sus planes.

“No es mi intención postular, no estoy en ello; pero también te voy a decir y siempre lo he dicho: no puedo escupir al cielo. No sé qué pase mañana”, dijo esta mañana en Ampliación de Noticias.

“Es una discusión que todavía no la he tenido yo con mi familia, es una decisión muy compleja para mí y va a ser difícil que la pueda tomar hoy. Es una decisión compleja”, remarcó.

Carlos Añaños, fundador del Grupo AJE, reconoció que aún está afiliado al partido Avanza País, al que apoyó durante la última campaña electoral del 2021.

Sin embargo, aseguró que “hace bastante tiempo” no conversa con el economista Hernando de Soto, quien fue postulante presidencial por esta agrupación política.

Al ser consultado si su deseo es postular a la Presidencia, pero su familia es la que tiene reparos; el empresario respondió: “Es una sospecha válida. Creo que este tipo de decisiones son muy personales y todavía necesito pensar bien y estar seguro del paso que voy a tomar”.



Sobre Perú Sostenible

En otro momento, Carlos Añaños destacó la realización del foro Perú Sostenible, que mañana se inaugura en el Parque de la Exposición.

“Hoy nos estamos enfrentando a retos que no son novedad para todos nosotros, una serie de dificultares que cada día nos llevan a mayores riesgos”, comentó.

“Creo que es importante que se una a la academia, se unan los empresarios, las pequeñas y medianas empresas y diferentes actores; para que le demos una mirada con empatía, intentemos buscar soluciones de cara al futuro y podamos vivir en paz y armonía que tanto necesitamos”, sentenció.