Gral. César Cervantes, comandante general de la PNP | Fuente: RPP

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, general César Cervantes, precisó este viernes que la labor de los agentes policiales ha impedido alguna pérdida de vida humana o daños al patrimonio público o privado producto de las marchas de simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular.



En entrevista con el programa Nada esta dicho por RPPTV, el general César Cervantes lamentó la única excepción es el caso de Richard Muro Macedo, agredido por supuestos simpatizantes de Perú Libre en el Centro de Lima.



"Para el uso de la fuerza de nuestra Policía Nacional del Perú quiero resaltar que hasta el momento, salvo este acto aislado, no se ha producido ninguna afectación, ni daño al patrimonio público o privado. En este escenario, nos hemos entrenado desde febrero. Tengo más de 3 000 efectivos entrenados en control de multitudes (...) No tenemos ningún costo social producto de estas marchas, ni tampoco daño al al patrimonio público o privado", dijo.



Investigaciones

En relación al ciudadano Richard Muro Macedo, el general César Cervantes indicó que la Policía Nacional del Perú con el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones para permitir individualizar a los autores de la agresión.



Además, anunció que la Inspectoría de la PNP ha iniciado un proceso sobre los agentes policiales que no trasladaron a Muro Macedo a un hospital cuando requería atención médica.



"Nosotros como policías tenemos que velar or la seguridad de nuestros ciudadanos, es decir en este caso auxiliarlos y llevarlos. Tengan la plena seguridad que se ha iniciado también ese proceso porque debieron trasladarlo, porque lo que prima es la salud de los ciudadanos (...) y estos actos aislados de violencia no lo vamos a permitir", expresó.

Escuadras para periodistas

De otro lado, el Comandante General de la Policía aseguró que se ha dispuesto la creación de escuadras para la protección de periodistas que cubren las marchas de simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular.



"He dispuesto la creación de escuadras de efectivos policiales que en algún momento que corran peligro los reporteros los extraigan de la zona (...) lo que he tratado de decirles es que la Policía Nacional va a velar por su seguridad, pero también que no acerquen a una zona de riesgo. Porque ustedes saben que las marchas que parecen pacíficas, pero en un determinado momento uno de los actores o simpatizantes tiene cierto rechazo a un medio de comunicación y puede tener una acción contraria contra los reporteros", dijo.

