CONFIEP sobre las elecciones 2026: "necesitamos más que nunca el voto informado"

Tras recibir la cédula electoral elaborada por El Poder en tus Manos, que se usará en las elecciones generales 2026, Jorge Zapata alertó sobre la complejidad del proceso electoral y pidió que el empresariado impulse una campaña de voto informado.

Tras participar en el CADE y luego de observar por primera vez la simulación de la cédula para las elecciones generales 2026, elaborada por El Poder en tus Manos, Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, señaló que el empresariado no puede seguir siendo un actor silencioso en la política nacional.

"Es sorprendente el tamaño de la cédula y los espacios chiquititos que quedan para marcar. Realmente, por eso necesitamos más que nunca el voto informado, porque si no va a haber mucha confusión también con esta cantidad de oferta electoral"

Zapata señaló que el empresariado debe movilizarse para promover contenidos educativos orientados a explicar el proceso electoral:

“Son complicadas y eso nos llama a hacer mucha más docencia. Nosotros, como empresarios, yo estoy impulsando que nos comprometamos mucho más a eso, a hacer una docencia, a explicar, a sacar videos, sacar publicidad sobre el voto informado. Hay instituciones que están haciendo filtros de candidatos, lo cual me parece extraordinario. Y la prensa también tiene que apoyar muchísimo en eso”, afirmó.









Confiep advierte debilitamiento institucional y pide que el empresariado “pase a la acción” ante las Elecciones 2026

En medio de un escenario político marcado por la fragmentación, la desconfianza ciudadana y la proximidad de las Elecciones Generales 2026, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, hizo un llamado directo al sector empresarial para asumir un rol más activo en la vida pública del país.

Tras ser consultado sobre su opinión de CADE bajo en relación con el proceso electoral, señaló:

“Me ha parecido muy interesante que muchas exposiciones han coincidido en que el empresario tiene que estar más activo, que tiene que hacer sentir más su voz, que tiene que tener más presencia, y tiene que ser más actor de la política nacional. Ya no podemos estar callados porque además podemos perder el país, así de simple.”

Además, el presidente de la Confiep dijo que la crisis se refleja en la debilidad de las instituciones, la pérdida de meritocracia y el desgaste del sistema político.

“El país no se pierde de un momento a otro. Ya lo hemos empezado a perder: nuestras instituciones están sumamente debilitadas, hemos perdido la meritocracia en el Estado, nuestro sistema político no funciona.”

Como ejemplo, mencionó la alta fragmentación electoral que se observa en la lista de precandidaturas hacia 2026: “La muestra de ello es que ir a una elección con casi 40 candidatos. Ya hemos empezado a perder las bases, la solidez por la cual un país puede avanzar.”



