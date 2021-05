Debate presidencial en Chota | Fuente: Andina

El consultor médico de RPP, doctor Elmer Huerta, consideró este sábado que el debate presidencial realizado en Chota (Cajamarca), entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), estuvo marcado por "muchísimas generalidades" sobre el tema de la salud y la pandemia.



En entrevista en RPP, el conductor del programa Espacio Vital sostuvo también que los dos candidatos presidenciales llaman vacuna a una candidata vacunal contra la COVID-19 que se desarrollaría en el país "jugando un poco al populismo".



"Ha traído muchísimas generalidades de ambos candidatos, en un formato obviamente de cinco minutos es difícil hacer un balance de lo que vas a hacer, pero pienso que si un candidato o una candidata sabe exactamente y tiene un idea exacta de lo que va a hacer, cinco minutos le son suficientes para poner el contexto de lo que va a hacer y definir su problema y establecer las estrategias básicas. Ninguno de los dos lo ha hecho", dijo.

"Sin sustento específico"

El Dr. Elmer Huerta sostuvo que Pedro Castillo fue "demasiado general" y "sin sustento específico" en temas relacionados a la salud o la pandemia de la COVID-19.



"Solamente fueron generalidades. Habló de la Constitución nueva que él quiere hacer para que la salud sea un derecho y no un bien que se trafica o se vende o se compra, mencionó en su discurso. Con relación a la pandemia, dijo que ya había conversado con el embajador ruso para que le de sus 20 millones de dosis en la primera quincena de agosto y no dijo más. No indicó cómo las va a poner, no mencionó nada", señaló.



Sin embargo, el Dr. Elmer Huerta resaltó la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque en un minuto y medio que le quedaba de réplica en el debate en Chota.

"Esgrimiendo un error del pasado"

Sobre la candidata Keiko Fujimori, el Dr. Elmer Huerta fue "un poco más específica" y tomó como ejemplo su propuesta de dejar de utilizar pruebas rápidas para la COVID-19 y plantear una política de rastreo con 70 000 pruebas moleculares.



"Alguien le tiene que aconsejar a la señora Fujimori que ella, en realidad, se ha quedado en el año pasado, hemos tenido oportunidad de revisar las estadísticas del Ministerio de Salud con respecto a las pruebas que se han hecho en el Perú con respecto al año pasado. El lunes se hicieron 65 mil, el martes 72 mil, el miércoles 58 mil, el jueves 73 mil", dijo.



El Dr. Elmer Huerta explicó que de todas esas pruebas solamente el 7% u 8% son pruebas rápidas, que significa que 92% a 93% son pruebas moleculares entre PCR y de antígeno.



"La señora se ha quedado atrás en el tiempo y quizá esto sea consecuencia de que la principal estrategia que ella tiene, y mencionó a su asesor el biólogo Bustamante, lo que ha hecho este señor es básicamente oponerse al uso de las pruebas rápidas. Pero como se han quedado atrás en el tiempo a lo que es ahora y planificar la pandemia en el futuro. Están esgrimiendo un error del pasado", consideró.

NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": Pedro Castillo y Keiko Fujimori se retaron mutuamente y se encontrarán en la ciudad de Chota, en Cajamarca. El debate es un mecanismo que ya tiene muchos años en los procesos electorales del país. Recordamos algunos de los más recordados.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.