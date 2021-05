Keiko Fujimori en Chota. | Fuente: RPP Noticias

Tras participar en el debate presidencial, realizado en la ciudad de Chota, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó al distrito de Lajas, donde comentó el encuentro que tuvo con Pedro Castillo.

Fujimori recalcó que recién cuando estaba por subir al estrado pudo conocer el esquema del debate. “A través de los medios de comunicación me enteré cuáles eran los temas a debatir. Antes de subir al estrado, el señor Guerra García me dijo: acaban de cambiar y están dando derecho a réplica”, señaló para la prensa.

“A pesar de estos inconvenientes que hemos tenido en el camino, estoy muy contenta de haber participado en el debate, sobre todo, de haber podido estar en Chota”, añadió Keiko Fujimori.

La postulante a la presidencia recalcó que ella aceptó todas las condiciones que puso el partido de Pedro Castillo, para poder hacer posible el debate.

“Hemos aceptado todas las condiciones que ellos han ido poniendo a lo largo de la negociación para poder hacer el debate. Primero no quería domingo, sino sábado y aceptamos. Quería que entrara el público a pesar de que la Policía recomendaba que no lo hiciera. Aceptamos eso también. No me querían informar de los temas. Estoy siempre dispuesta a trabajar por todos los peruanos”, aseguró.

“HE VENIDO HASTA AQUÍ”

Durante el debate, Keiko Fujimori declaró "he tenido que venir hasta aquí". Por ello, la candidata fue consultada sobre a qué se refirió con dicha expresión.

“Yo con lo que me refiero a ‘venir hasta aquí’ es lo difícil que ha sido viajar 11 horas en carro, sin saber las reglas del juego. Ha sido difícil llegar hasta ese momento, pero lo importante es que el debate se dio. En ese contexto lo he dicho. No solo por mí, sino del equipo de prensa que me acompaña”, afirmó.

