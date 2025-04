Elecciones 2026: estos son los 32 partidos con firmas observadas por Reniec

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A solo once meses de que se lleven a cabo en abril las Elecciones Generales 2026 para elegir a las autoridades para la presidencia y el Congreso bicameral, el proceso electoral se ve ensombrecido por el escándalo que significan las denuncias de ciudadanos que aparecen afiliados a partidos políticos sin su consentimiento.

A las denuncias de civiles en redes sociales, se suman las afiliaciones de policías y militares que estando impedidos por ley de pertenecer a organizaciones políticas, de igual manera sus datos personales están asociados a estas agrupaciones.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó en RPP que ha derivado al Ministerio Público, a través del procurador del JNE, 159 denuncias que contienen más de 300 mil firmas que presentaron diversos partidos políticos entre el 2021 y 2025, información proveniente del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Para lograr su inscripción ante el JNE, los partidos políticos deben cumplir con varios requisitos, uno de ellos es contar con 25 mil afiliados, personas que deben llenar una ficha de afiliación con sus datos, firma y huella digital; de esta manera dan su respaldo al nacimiento de una organización política.

El Reniec es el organismo encargado de verificar la máxima similitud entre las firmas que figuran en las fichas de afiliados con las firmas de las fichas Reniec que maneja en su base de datos. En este grupo de 300 mil firmas observadas se cuentan por miles las que pertenecen a 32 de las 43 agrupaciones que cuentan con inscripción ante el JNE y, por ende, están habilitadas para participar de las elecciones. Aquí la lista completa.

AGRUPACIÓN POLÍTICA / NÚMERO DE FIRMAS OBSERVADAS

AHORA NACION - AN - 2339 ALIANZA PARA EL PROGRESO - 8 AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL - 1503 BATALLA PERÚ - 712 DEMÓCRATA VERDE - 7204 FE EN EL PERÚ - 3018 FUERZA POPULAR - 2165 LIBERTAD POPULAR - 111 NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR - 490 PARTIDO CIUDADANOS POR EL PERÚ - 2298 PARTIDO CÍVICO OBRAS - 213 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE-PERÚ - 449 PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO 1578 PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ 884 PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ 1960 PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 - 17 PARTIDO PAÍS PARA TODOS - 67 PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ - 1443 PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR - 1587 PARTIDO POLÍTICO FUERZA MODERNA - 582 PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA - 2127 PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE - 1187 PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO - 5117 PARTIDO POLÍTICO POPULAR VOCES DEL PUEBLO - 4428 PARTIDO POLÍTICO PRIN - 1392 PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - 1070 PARTIDO SICREO - 1396 PERÚ MODERNO - 16560 PRIMERO LA GENTE - 5428 PROGRESEMOS 1774 RENOVACIÓN POPULAR - 52 SALVEMOS AL PERÚ - 169

Fiscalía y PJ los únicos que pueden determinar falsedad de firmas

Carlos Ramos, asesor de la gerencia general del Reniec, explicó en Ampliación de Noticias de RPP que este organismo habla de "firmas observadas" y no de "firmas falsas", porque para determinar la falsedad de una rúbrica se requiere realizar peritajes, acción que no forma parte de sus procesos.

"Desde Reniec se ha cumplido con informar los hechos al Jurado Nacional de Elecciones y ahora esta información esta en Manos del Ministerio Público. Ellos y el Poder Judicial con sus peritos determinarán la veracidad o falsedad", señaló.

¿Es posible retirar la inscripción a los partidos?

El abogado experto en derecho electoral José Manuel Villalobos explicó a El Poder en tus Manos de RPP que la Ley de Organizaciones Políticas no contempla este tipo de sanción para los partidos. “En resumidas cuentas, no va a pasar nada con ningún partido. No se va a determinar la responsabilidad penal a nivel de organización. Y si se hallan responsabilidades, serán de tipo individual que suelen recaer sobre el personero legal o algún dirigente, pero la responsabilidad no es del partido en su conjunto", dijo.

En la Ley de Organizaciones Políticas las causales de suspensión de inscripción de un partido político van desde no mantener el número de afiliados necesarios (25 288), presentar conducta antidemocrática, o no haber alcanzado escaños en alguna cámara del Congreso tras el último proceso electoral, entre otros.

Partidos sin firmas observadas

Los otros partidos políticos isncritos que, tras el cotejo del Reniec no presentaron firmas observadas son:

ACCIÓN POPULAR FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERU - FREPAP JUNTOS POR EL PERÚ PARTIDO APRISTA PERUANO PARTIDO DEMÓCRATA FEDERAL PARTIDO MORADO PARTIDO POLITICO PERUANOS UNIDOS : ¡SOMOS LIBRES! PARTIDO UNIDAD Y PAZ PERU ACCIÓN PODEMOS PERÚ UN CAMINO DIFERENTE

Los partidos en proceso de inscripción con problemas

El exministro de Justicia y experto en derecho electoral José Tello, a través de su cuenta de X, señaló que los partidos en proceso de inscripción también presentan problemas ligados a la veracidad de las firmas de sus afiliados y adherentes.

"De 29 partidos en proceso de inscripción, 25 tienen graves observaciones: más de 10,000 fichas inválidas por errores de datos, firmas incompatibles y omisiones. Además, muchos partidos presentan dobles afiliaciones, complicando aún más la validación", publicó.

Como ejemplo crítico- dijo- es el caso del partido Pacto Nacional "que presentó 30,426 fichas, pero solo 18,879 fueron validadas. Y 8,812 corresponden a personas ya afiliadas a otros partidos Las deficiencias en la validación de padrones ponen en riesgo la credibilidad del sistema electoral", concluyó.