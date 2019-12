Elecciones 2020 | Fuente: RPP

Los candidatos Rosa Vásquez (Vamos Perú), Cecilia García (Podemos Perú) y Manuel Masías (Somos Perú), plantearon en el programa Ampliación de Noticias de Domingo sus propuestas políticas para las elecciones del 2020.



Definición de límites territoriales

Rosa Vásquez, candidata de Vamos Perú con el N°1 en la lista de la región Lima, afirmó que intenta ingresar al Congreso para representar a 9 provincias limeñas que no se sienten realmente representadas en los periodos parlamentarios.

La postulante planteó que una de sus labores será impulsar la definición de límites territoriales como la situación entre los distritos de San Juan de Lurigancho (Lima Metropolitana) con el distrito San Antonio (provincia de Huarochirí) o el de Cañete con Ica o Yauyos con Huancavelica.

Ante la crisis política actual, Rosa Vásquez afirmó que se debe recuperar la confianza en el parlamento nacional por lo que es necesaria una verdadera representación.

"Congresistas que no camina, que no conoce su realidad, que no conoce su jurisdicción, no a realizar una buena labor. Por ejemplo, en lo que concierne a la región Lima hay una desazón y esperanza que se ejecute el Tren de Cercanías que se dejó de lado", dijo la candidata. También se mostró a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Reformas para seguridad ciudadana

Cecilia García, candidata de Podemos Perú con el N°23, aseguró que llega al Congreso con la bandera de la lucha contra la inseguridad ciudadana y recordó su campaña "Chapa tu choro" en el 2015.

La postulante afirmó que el Código Procesal Penal es una "coladera" para que los delincuentes queden libres. En ese sentido, propuso una serie de reformas como el tema de la reincidencia.

"Hay que hacer reformas inmediatas para que no haya más esa coladera legal que también permite a jueces, fiscales y policías corruptos dejar libre a los ladrones", indicó.



Y en relación a la inmunidad parlamentaria, Cecilia García se mostró firme en la eliminación de este beneficio para delitos comunes y no la funcional. Además, sostuvo que se debe recortar los sueldos de los congresistas.

Reformas para el Congreso

El candidato por Somos Perú con el N°7, Manuel Masías, aseguró que acude al Congreso 2020 con la idea de completar aspectos normativos, de representación y de fiscalización parlamentaria.



"A este Parlamento hay que reducirle a la mitad el número de comisiones ordinarias; no debe haber recesos parlamentarios; (...) una sola Mesa Directiva, puede alternarse las vicepresidencias, pero en 16 meses no debemos estar cambiando cada cosa; tengamos la especialización en las comisiones", planteó.

Manuel Masías también propuso que el diálogo sobre una agenda legislativa debe estar consensuada con el Ejecutivo. Además, anunció que en el nuevo periodo no busca una revocatoria presidencial y tampoco una nueva Constitución Política.

"Que esto sea una campaña de reflexión (...) el pueblo peruano está herido por la indiferencia y el egoísmo de los políticos, hay que trabajar una confianza, debemos tener una comisión ordinaria de representación, esto permitiría saber cómo es el trabajo y ser más efectivo, más eficiente", señaló el excongresista. Finalmente, expresó estar a favor de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria.