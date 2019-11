Estos son los candidatos que las personas preferirían ver en el Congreso 2020 | Fuente: Congreso

Daniel Urresti (Podemos Perú), Alberto Beingolea (PPC) y Martha Chávez (Fuerza Popular) son los candidatos que registran el mayor apoyo individual por parte de la población para estas elecciones 2020. Así lo reveló la última encuesta de Ipsos para El Comercio. Sin embargo, pese a que entre los tres acumulan 38% de respaldo, todavía un significativo 39% responde que no simpatiza con ningún candidato.

Urresti consigue un 16% de respaldo, seguido por Beingolea con un 12% y Chávez con un 10%. Luego siguen Renzo Reggiardo de Perú Patria Segura (9%), los apristas Mercedes Cabanillas (aunque ella no es candidata) y Mauricio Mulder, ambos con 9%, Salvador Heresi de Contigo con 6%, Rosa Bartra de Solidaridad Nacional con 6%, Daniel Mora y Francisco Sagasti del Partido Morado con 5%, cada uno, y Fernando Cillóniz de Perú Patria Segura con 5%.

Los cinco candidatos que lideran el estudio de opinión no integraron el último Parlamento que fue disuelto, aunque anteriormente han sido congresistas, a excepción de Urresti.

Si bien estos personajes tienen un respaldo, ello no tiene correlación con los resultados de sus partidos. Por ejemplo, Podemos Perú de Urresti no figura ni con un 2% de intención de voto a nivel partidos, según la última encuesta de Ipsos. Como se sabe, en la cartilla marcaremos el logo de la agrupación y no habrá fotos ni nombres de las cabezas de lista. En el caso de Beingolea, si bien tiene un 12% de respaldo, el PPC tiene hasta el momento un 2% de intención de voto.

FICHA TÉCNICA Encuesta urbano-rural realizada por Ipsos Perú para El Comercio con una muestra de 1,199 entrevistados y aplicada del 13 al 15 de noviembre de 2019. Margen de error +-2.8%.