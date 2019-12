El próximo 26 de enero del 2020 se realizarán las elecciones congresales extraordinarias, ¿qué opinan dos candidatos sobre la reforma universitaria, la fiscalización a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el financiamiento a partidos? Rosa Bartra y Daniel Mora expresaron sus propuestas en el programa ¿Quién Tiene la Razón? en RPP Noticias.

Reforma universitaria

La exparlamentaria y candidata de Solidaridad Nacional consideró que pese a los progresos que se ha logrado con la nueva Ley Universitaria, “la investigación en el Perú todavía está avanzando todavía muy lento”.

En su opinión, no solo debería procurarse el licenciamiento de las casas de estudios, sino también la acreditación de las diferentes carreras que estas ofrecen.

“Se dejó la acreditación como voluntaria, cuando es esta la que te da realmente el estándar de calidad", sostuvo. Además, consideró que "la universidad debe preservarse en su autonomía”.

Asimismo, subrayó que aún está pendiente la reforma en institutos y escuelas superiores: “Hay que articular mercado productivo con mercado educativo, de manera que los jóvenes no sean estafados. El tema de institutos va a hacer que el Perú prospere”.

El exlegislador y candidato por el Partido Morado saludó que la ley haya permitido “construir un primer piso para ordenar todo el sistema universitario de tal manera que a nadie se le puede estafar”.

No obstante, consideró necesario continuar el reforzamiento de la Sunedu. “Lo que viene ahora es ponerle más dientes a Sunedu; muchas veces no puede averiguar cuánto ganan las autoridades de una universidad, a pesar de que la ley lo menciona”, afirmó.

Por otro lado, se pronunció en contra de lo expresado por Bartra Barriga: “Se comete un error al decir que la acreditación es mejor… Tenemos 5,200 carreras en Perú y una acreditación rigurosa demora de 2 a 3 años. Se ha empezado en el piso del licenciamiento; no todas pueden hacer acreditación porque cuesta, por eso hay acreditación voluntaria”.

Fiscalización a Sunedu

En septiembre de este año, el Congreso acordó crear una comisión para investigar la labor de la Sunedu. Al respecto, Bartra negó que haya sido un “obstruccionismo”. “Es un cuento, estoy segura de que con el tiempo y la historia, que es el mejor juez, vamos a darnos cuenta de qué es lo que había detrás”.

Sobre el desempeño de este organismo, señaló: “Investigar no es malo, si había graves denuncias de uso de recursos, de consultorías inexistentes, que no cumplían con el perfil requerido, que había abuso… La fiscalización no es mala, uno no tiene que sentirse agraviado de que lo fiscalicen”.

“Debemos revisarlo y creo que la Sunedu sí ha intervenido de manera inadecuada muchas veces, y estos fantasmas de que ‘me quieren silenciar, tienen intereses subalternos’, es parte de este juego que ha tenido este gobierno para tapar serios problemas”, acusó.

Financiamiento de los partidos

Rosa Bartra reconoció en este punto que “no ha habido una regulación que hiciera transparentes el financiamiento y las campañas” electorales.

Aseguró que cuando entró al Parlamento por primera vez propuso que se elimine todo tipo de dádivas “para que la gente se concentre en las propuestas”, pero que su iniciativa no prosperó.

Cuando fue interrogada sobre los aportes a Fuerza Popular, motivo de investigaciones en la Fiscalía, Bartra señaló que “existió financiamiento que en ese momento no era delito” y dijo, de manera general, que “quienes han tenido financiamiento dentro de lo irregular deben aclarar”.

En tanto, Daniel Mora opinó que todo el financiamiento a los partidos para sus campañas electorales debe provenir del Estado.

"El financiamiento debe partir del estado, creo que es la única solución o transparentar el aporte de privados en este tema. Pero para alejarnos de todas las influencias de los grupos de poder, el Estado sea el que financia los partidos".