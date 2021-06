Elecciones 2021 | Fuente: Andina

El médico de familia del Ministerio de Salud (Minsa), doctor Mario Izquierdo, brindó este viernes en el programa Conexión de RPP algunas recomendaciones para que los adultos mayores puedan evitar contagios con el nuevo coronavirus el domingo 06 de junio cuando acudan a votar por segunda vuelta.



Acatar recomendación de ONPE



El especialista en Salud Pública, señaló que los adultos mayores deberían respetar el horario recomendado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para sufragar.



"A diferencia de la primera vuelta donde vimos acumulación importante de adultos mayores, horas de exposición innecesaria, que lamentablemente tuvieron que sufrir por el retardo en la instalación de algunas mesas, le diría acuda a votar en la tarde, cuando la mesa ya está instalada y más tranquia podrá de votar de manera rápida", dijo.



Adultos mayores con medidas de protección

Mario Izquierdo precisó que para salir de la vivienda el adulto mayor debe usar su doble mascarilla, llevar un lapicero, el DNI, el alcohol gel y protector facial.



"Si le queda cerca su centro de votación y usted siente con la energía y capacidades de poder caminar será muy saludable caminar hacia su centro de vacunación si son pocas cuadras para trasladarse hasta el centro de vacunación", sostuvo.



¿Esperar resultados electorales en local de campaña?

El médico Mario Izquierdo consideró que es mejor que un adulto mayor se quede en casa a esperar los resultados electorales en vez de acudir a un local de campaña de su candidato o candidata para conocer quién ganó las elecciones.



"Allí no habrá el control que sí habrá en el local de votación de guadar el distanciamiento y mantener todos las medidas de protección. Podría estar afrontando aglomeración o una mascarilla mal colocada, va a incrementar su exposición y el riesgo que alguien pueda transmitirle el virus causante de la COVID-19", advirtió.



Adultos mayores sin vacuna o que sufrieron COVID-19

Mario Izquierdo indicó que si un adulto mayor no ha recibido la vacuna contra la COVID-19 y desea ir a votar, entonces debe "garantizar de manera inevitable la protección". Y en el caso de haber sufrido el contagio con el nuevo coronavirus y superado la enfermedad, recomendó que los adultos mayores pueden ir a sufragar pero sin relajar las medidas de protección.



"Si quiere ir en el horario en la mañana le recomiendo no ir tan temprano para no correr el riesgo de no poder encontrar todavía la mesa de votación instalada. Eso incrementaría el tiempo de exposición en el aula o en el local de votación. Ella debe tener bastante claro ya por quien votar para ingresar y salir del aula y no debemorarse mucho tiemo. Además, al entregar su DNI al miembro de mesa, no necesita acercarse demasiado, solo estirar su brazo", dijo.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.