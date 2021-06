Los partidos políticos que participaron en segunda vuelta presentaron pedidos de anulación de actas. | Fuente: ONPE

Un proceso de pedidos de nulidad de actas comenzó luego de la segunda vuelta de las Elecciones 2021. Mientras que los Jurados Electorales Especiales resuelven estas solicitudes, saltan dudas sobre el proceso que se sigue en esta etapa previa a la declaración oficial de resultados de estos comicios.

¿Cómo se resuelven los pedidos de nulidad de las actas que ya han sido contabilizadas al 100% por la ONPE? Julio Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, explica que luego de revisar aspectos formales como la fecha y hora de presentación de las solicitudes, el Jurado Electoral Especial de la jurisdicción donde fue presentado el pedido realiza una investigación que busca ser transparente y oficial.

"Hay que verificar, primero, el sustento fáctico, es decir, qué hechos me están imputando como causal de nulidad. Luego, el sustento jurídico, [es decir], qué causal me alegan. Luego hay que ver el sustento probatorio, es decir qué medios probatorios sustentan lo que está pidiendo la organización política. Luego hay que hacer ese análisis tomando en cuenta los criterios que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones en anteriores oportunidades y recién ahí toman una decisión", explica Meneses.

Si el partido que presentó la solicitud de nulidad no está conforme con la respuesta del Jurado Electoral Especial, puede apelar ante la siguiente y última instancia, que es el propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Percy Medina, de Idea Internacional, sostiene que lo que se decida en esta última instancia se debe respetar. "Los procedimientos legales permiten interponer recursos de nulidad, quejas... una serie de elementos que son derecho de los partidos y los candidatos, eso es algo innegable. Pero una vez que han sido resueltos, obviamente se tiene que acatar lo que digan las autoridades y dependerá de eso finalmente la proclamación del resultado".

La ONPE ya terminó de contar las actas de la segunda vuelta de las Elecciones 2021. Queda que los Jurados Electorales Especiales resuelvan los pedidos de nulidad. | Fuente: ONPE

Daños a la institucionalidad

El mayor peligro del proceso de nulidad y apelaciones en el que se encuentra el Perú es que se dilate el pronunciamiento del próximo gobernante y la institucionalidad del país sea dañada, asegura el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla.

"No solamente no hay fraude. Sino que misiones de observación internacional, que son expertos, no han dicho una sola crítica. Y lo que está pasando en el Perú está causando preocupación internacional. Acá el centro del tema es que se va al camino de no querer reconocer el resultado, gane uno o gane el otro", manifiesta Tuesta Soldevilla.

Especialistas coinciden en que, mientras se resuelven los pedidos de nulidad y se presentan apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la proclamación del ganador de las Elecciones 2021 puede demorar más de dos semanas. Queda esperar la resolución de los órganos electorales.