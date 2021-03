Elecciones 2021 | Fuente: Andina

En analista político Juan de la Puente consideró este lunes que hay una "política brutal" de los candidatos presidenciales y una "movilización de la diatriba" en algunos medios de prensa en estas Elecciones 2021.



En el programa Ampliación de Noticias de RPP, el también director del portal informativo Pata Amarilla sostuvo que estamos entrando a una nueva significación del adversario político, con el que no se debate, menos acuerda y solo se busca aniquilarlo.



"Hay una política brutal que se va empatando con un periodismo brutal. Es decir, esta idea de no poner cota al insulto, a la infamia de reproducirlas, de creer que esto es noticia, coloca en manos de la prensa la posibilidad de recrear o no la movilización de la diatriba, que no es peruano solamente, sino un efecto del cambio del lenguaje de la política", argumentó.



Juan De la Puente advirtió que este abrazo entre la política brutal y el periodismo brutal en las Elecciones 2021 puede terminar "quitando mucha calidad a la democracia".



"Tanto puede haber escalado la guerra sucia y la movilización de la diatriba que los actores políticos que ganan la elección se sientan con quienes han perdido y es imposible establecer mecanismo de consenso y nosotros sabemos que el régimen democrático en su clarísimo idealismo es también un espacio de diálogo", dijo.



De otro lado, Juan De la Puente afirmó que la silla vacía en una debate de candidatos presidenciales, como el último ocurrido en la víspera, a pocos días de las Elecciones 2021 es riesgosa.



"Y si un candidato no va, como es el caso de López Aliaga, al debate. no queda bien, sobre todo que tengo entendido que al lugar donde fue tampoco le perdonaron la vida", aseguró.



Además, Juan De la Puente consideró que tanto Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tuvieron un mejor desempeño en el debate.

"No solo son las únicas mujeres de la campaña, sino están enfrentadas en los esquemas, Verónika Mendoza proponiendo un cambio radical del modelo y Keiko Fujimori con la idea de 'no me toquen el modelo'", expresó.

