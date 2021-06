Elecciones 2021

José Manuel Villalobos, director Ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. | Fuente: RPP

El director Ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, consideró este lunes que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE), resolverían en "una semana o diez días" las actas observadas de la segunda vuelta.



En entrevista con el programa Encendidos de RPP, el especialista precisó que a partir de hoy las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), remitirán hasta el momento las 1 250 actas con observaciones a los Jurados Electorales Especiales.



"Los Jurados Electorales Especiales van a ir resolviendo en función a cómo vayan recibiendo estas actas y luego de eso lo que resuelva el Jurado Electoral Especial, si uno de los dos partidos no está de acuerdo puede apelar, tiene tres días para apelar, y viene el acta a Lima para que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente resuelva, eso podría demorar más de una semana o unos diez días", dijo.



José Manuel Villalobos aclaró que la resolución de las actas observadas "estadísticamente no servirían para cambiar el resultado" de la segunda vuelta. Sin embargo, precisó que hasta no tener "una gran cantidad de actas resueltas" por los JEE no se conocerá quién ganó las elecciones.

"Lo que pasa es que las actas observadas no necesariamente favorecen a uno u otro, dentro de cada acta se distribuye (los votos), lo que no podríamos ver es a dónde corresponden esas actas observadas, si son de lugares donde está ganando Keiko o si son de lugares donde está ganando Castillo. Esa información sí haría una mayor diferencia de a quién favorecería esas actas", indicó.

José Manuel Villalobos afirmó que entre los votos de ciudadanos en el exterior del país y los votos rurales falta más de medio millón de votos por contabilizar en la ONPE.



"Solo en el voto del extranjero debe haber 300 mil votos, faltaría más de medio millón de votos o 600 mil votos por contabilizar. En ese 6% que todavía falta procesar se encuentra también el voto rural. Además de los 300 mil que más o menos van a ser resueltos por los Jurados Electorales Especiales que están observadas", sostuvo.



