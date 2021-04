Almirante Jorge Montoya, candidato al Congreso por Renovación Popular. | Fuente: Facebook

El candidato al Congreso por Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que su partido está confiado en pasar a la segunda vuelta con el postulante Rafael López Aliaga. En esa línea, indicó que Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, “tiene que aclarar si es demócrata o comunista”.

“Tenemos que poner la mesa pareja. Si él es demócrata como todos, no es comunista, no va a cerrar el Congreso, va a respetar la democracia, podemos encontrar puntos de acuerdo en muchos de los temas. Pero si es comunista definitivamente no, porque no cree en la democracia”, recalcó en Ampliación de Noticias de RPP.

SOBRE EL PRÓXIMO CONGRESO

De llegar al nuevo Congreso, el almirante Jorge Montoya indicó que trabajará sin mirar alineamientos políticos y que impulsará esa idea en sus colegas, para legislar por el bien de todos los peruanos.

“Yo creo que en el Congreso los que estaremos sentados, vamos a ser 132 peruanos que vamos a trabajar para el Perú, no diez partidos diferentes. Si nos vamos al tema partidario, las divisiones van a seguir y las peleas también”, expresó.

“Es un trabajo muy largo y bastante pesado. Es un trabajo de uno a uno, convencer uno a uno. Tenemos que encontrar una línea común, independientemente de los partidos. Los partidos van a seguir su rumbo democratico, van a fortalecerse para las elecciones regionales y que dejen tranquilo al Congreso. El problema sucede cuando se toman posiciones partidarias y ahí viene la negación y la obstrucción. Voy a tratar de ponerla en práctica”, agregó el candidato de Renovación Popular.

