José Vega Antonio fue promotor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. | Fuente: Andina

José Vega es un hombre de altos decibeles. Apenas se consumó la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, el fundador de Unión por el Perú (UPP), promotor de la misma, mencionó que un posible cambio de Constitución debería implicar que el Perú se retire del Pacto de San José y se permita así reestablecer la pena de muerte, específicamente para los delitos de corrupción de presidentes y altos funcionarios.

Al mismo tiempo que Vega declaraba, se estaban llevando a cabo protestas contra el recién juramentado Manuel Merino, y el upepista no dudó en calificar a los manifestantes como una “minoría”. ¿Podrá la candidatura de Vega conectar con los jóvenes que piden cambios en la política?

José Vega Antonio nació en Lima, el 18 de noviembre de 1957. Se desempeñó como empleado del Banco Comercial entre 1978 y 1984, y fue funcionario del extinto Banco Popular entre 1985 y 1990. Su experiencia sindical fue la que lo llevó a la palestra, ello se evidencia en sus cargos de delegado ante la Federación de Empleados Bancarios, secretario de defensa del Centro Federado de empleados del Banco Popular, y ello lo llevó a ser delgado de la CGTP entre 1985 y 1990.

Su influencia en el distrito de San Juan de Lurigancho motiva al entonces candidato presidencial Javier Pérez de Cuellar a acercarse a él y fundar Unión por el Perú, que participó en las elecciones de 1995 para enfrentar a Alberto Fujimori.

LOS AVATARES POLÍTICOS

José Vega fue secretario distrital de UPP en San Juan de Lurigancho entre 1995 y 2000, y luego secretario general de Lima Metropolitana. Mientras se desempeñaba como secretario departamental de Lima, era asesor técnico en el Congreso de la República entre 2001 y 2006. Es en dicho lapso en que la candidatura de Ollanta Humala comienza a tomar fuerza, y las ideas bolivarianas se encuentran en boga por América Latina. En 2005 Vega avanza sus conversaciones con Humala y lo convence a ser el presidenciable de UPP, ya que el naciente Partido Nacionalista todavía no tenía inscripción.

Humala fue derrotado por Alan García el 4 de junio de 2006, y rápidamente se produjeron las disidencias. El primero en irse fue Carlos Torres Caro, pero luego son Aldo Estrada y José Vega quienes anuncian su deseo de separarse del humalismo. No tardó en cambiarse de tienda política, y en 2010 ya estaba en tratos con Luis Castañeda y Solidaridad Nacional para formar una nueva alianza política. Castañeda perdió las elecciones y obtuvo menos del 10% de las votaciones.

Vega Antonio es el vocero de la bancada de Unión Por el Perú en el Congreso. | Fuente: Andina

Pero dicho acuerdo político no se rompió, ya que en 2016 continuaron con Solidaridad Nacional aunque con otro candidato, Nano Guerra García, quien postuló como vicepresidente a José Luna Gálvez, quien en dicha campaña obtuvo más protagonismo que el propio candidato presidencial, debido a los spots televisivos que enaltecían la figura de Luna por sobre la de Guerra. Dicha estrategia fracasó, y las candidaturas tanto a la presidencia como al Congreso tuvieron que ser rápidamente retiradas.

Es en 2019 cuando Vega realiza un acercamiento con el movimiento etnocacerista de Antauro Humala, y logra una alianza con Virgilio Acuña para las elecciones congresales complementarias de 2020, ocurridas luego de la disolución del parlamento. Sin embargo, la coalición con gran parte del etnocacerismo duró poco.

DENUNCIAS Y CUESTIONAMIENTOS

En octubre de 2020 se reveló un audio entre el destituido exmagistrado César Hinostroza y el actual congresista vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega. En esta grabación, según informó Justicia Viva del IDL, el legislador le pide “hablar con los amigos”, en el marco de la regularización del logo que actualmente utiliza su partido político que se encontraba en controversia con el movimiento “Lima Va” ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este diálogo se produjo días después de que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), una dirección independiente dentro del JNE, indicó a través de una resolución que “no había méritos suficientes” para proceder con el cambio de logo. El personero legal de UPP Víctor Soto Remuzgo tampoco pudo acreditar la legalidad del Congreso Nacional Partidario, por lo que el ROP declaró inválidos los acuerdos partidarios, incluyendo el cambio de símbolo.

Cuatro días antes de que Vega converse con Hinostroza, Soto había presentado el recurso de reconsideración ante el ROP-JNE, a fin de poder inscribir finalmente a sus nuevos directivos y concretar su cambio de símbolo partidario. Respecto a estos audios, Vega manifestó que no conocía los cuestionamientos a César Hinostroza. “Esto es un refrito, pretendiendo frenar. Yo no tengo rabo de paja, porque sino, no estaría sentado frente a ustedes. Yo puedo haber conversado con muchas personas, yo no sé si esa persona es ladrón, está cuestionada o tiene problemas”, declaró a la prensa.

Aseguró que no tiene vínculos con el exjuez, ni participó en actos de corrupción. “Yo no estoy coimeado ni he coimeado a nadie”, finalizó.