"Yo creo en particular que el extranjero no influye en la opinión pública peruana", dijo el especialista. | Fuente: RPP

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el periodista, psicólogo y analista político, Juan Carlos Tafur, se refirió a los resultados de las últimas encuestas de Ipsos, IEP y CPI, que muestran una distancia más corta en la intención de voto de Keiko Fujimori y Pedro Castillo

“La batalla empieza a transitar hacia la conquista de los votos blancos e indecisos. Yo creo que Castillo ha demostrado tener un voto muy duro, hay gente a la que no le importa su vinculación con Sendero, con Cerrón, no le importan las denuncias sobre la precariedad de su equipo técnico ni que se corra en los debates ni que no tenga un plan de gobierno. Es un voto definido duro y ahí va a ser muy difícil que Keiko pueda cosechar”, explicó.

Por otro lado, el analista opinó que Keiko Fujimori tiene una estrategia más afinada para apuntar a conquistar el voto de los indecisos.

“Un dato interesante: en la encuesta de CPI se le pregunta a los indecisos, al 15%, por quién tienen preferencia para votar, y el 61% dice que preferiría votar por Keiko y el 41% por Castillo. Si eso se aplica a la realidad podríamos pensar que la diferencia se va a ir ajustando cada vez más y, efectivamente, vamos a llegar al 6 de junio con una final como la del 2016, con decenas de miles de votos de diferencia y nada más”, indicó.

Finalmente, el periodista señaló que la campaña de Pedro Castillo no posee una estrategia “eficaz” para golpear a Keiko “en su punto más débil”: su herencia de los años 90 y los últimos cinco años de obstruccionismo desde el Congreso.

“No vemos de parte de Castillo y de los colectivos anti fujimoristas que se activen. Creo que eso puede contribuir a que la memoria reciente de los jóvenes no se active y tengan una mayor preferencia por Keiko Fujimori”, puntualizó.



NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre las pruebas para ver si una persona ha sido vacunada? - Espacio Vital

A medida que la vacunación avanza en numerosos países, muchas personas también se preguntan en qué pueden cambiar sus vidas luego de recibir las inmunizaciones. El Dr. Elmer Huerta da cuenta de qué debemos tener en cuenta al momento de ser vacunados.