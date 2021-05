Keiko Fujimori: No se puede decir que defendemos el modelo, porque no somos Gobierno desde hace 20 años

La candidata presidencial indicó que toma con "ilusión y entusiasmo" las últimas encuestas. | Fuente: Andina

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, indicó que no se puede decir que defiende el modelo económico del país, pues no han sido Gobierno en las últimas dos décadas y no han tenido capacidad de ejecución.

Según precisó, desde su agrupación en caso de ser Gobierno buscan cambios para el país, pero sin generar retrocesos. Dijo también que durante su última gestión parlamentaria dieron todas las facultades al Ejecutivo para que realicen las obras que requiere el país.

“No se puede decir que nosotros somos defensores del modelo, porque no hemos sido gobierno en los últimos 20 años. Hay que hablar las cosas claras el fujimorismo no ha formado parte ni ha ejecutado obras en los últimos 20 años”, dijo a Canal N.

“Los responsables de la ejecución de los presupuestos y de que se hagan las cosas era el Ejecutivo (…) Nosotros queremos cambios, por supuesto, pero queremos un cambio que nos lleve a los retrocesos (…) un Gobierno con capacidad de gestión, con un Gobierno con sentido de urgencia y que haga las cosas, añadió.

Priorizará diálogo

La postulante presidencial también indicó que es consciente de que la ciudadanía no ha otorgado gran representatividad a las agrupaciones en el Congreso y que tampoco tuvo un respaldo amplio. En esa línea, sostuvo que de llegar al Ejecutivo tendrá que trabajar en consensos y priorizará diálogos con las fuerzas políticas y la gente.

“(Tendremos que) estar constantemente dialogando, no solamente con las fuerzas políticas en el Congreso de la República, el principal diálogo tiene que ser con la población que está esperando un cambio que cumpla con todas las expectativas y pueda resolver la pandemia, reactivar la economía y devolverle la confianza al pueblo peruano”, manifestó.

Sobre encuestas

Keiko Fujimori también se refirió a las últimas encuestas que acortan la diferencia entre Pedro Castillo y ella de cara a la segunda vuelta. Según precisó, recibió estas cifras con “ilusión y entusiasmo”; sin embargo, sostuvo que aún faltan tres semanas para los comicios, por lo que dijo que continuará con “humildad” su campaña.

“Yo agradezco a quienes están anunciando su voto por mí, pero que sigamos haciendo esta campaña con mucha humildad, porque falta un largo tiempo. En las encuestas se ha visto también que las cifras del antivoto han ido decreciendo y eso para nosotros es un resultado también importante”, dijo.

