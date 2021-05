Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. | Fuente: Andina

Desde Nueva Cajamarca, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el ataque en el Vraem, adjudicado a Sendero Luminoso, y rechazó las especulaciones sobre su supuesta vinculación con lo ocurrido.

Fujimori Higuchi sostuvo que su contrincante Pedro Castillo es quien tiene congresistas "con procesos o vinculados al Movadef y a Sendero Luminoso". Asimismo, consideró que el candidato de Perú Libre está “nervioso”.

“Quiero señalar que el señor Pedro Castillo ha señalado una serie de comentarios incongruentes, parece que no conoce la historia y ha insinuado que el fujimorismo tendría algo que ver con estos sucesos: El fujimorismo derrotó al terrorismo”, expresó.

“Parece que el señor Castillo está bastante nervioso y desesperado. Ese señor no tiene equipo, no tiene planes, no tiene propuestas, y creo que lo que tiene que hacer es mirarse en un espejo, porque es a él y a su grupo que los señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo. Es él quien tiene miembros del Movadef, es él quien tiene congresistas con procesos o vinculación a Sendero Luminoso y Movadef. Entonces, por favor, un poquito más de respeto”, añadió.

Keiko Fujimori también indicó que confía en que el Gobierno del presidente Francisco Sagasti encuentre a los responsables de la muerte de las 16 personas en el Vraem “en un lapso corto”.

“Después de conocer estos sucesos tan trágicos, reafirmamos nuestro respaldo al presidente Sagasti, nuestro respaldo a las FF.AA. y a la PNP. Tenemos que salvaguardar la paz y eso significa enseñarles a nuestros hijos lo que ocurrió en el pasado para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo.

CASO ESTERILIZACIONES FORZADAS

Keiko Fujimori también fue consultada por el caso de esterilizaciones forzadas, el cual calificó anteriormente de ser un “programa de planificación familiar”.

Al respecto, la candidata dijo: “Lo que yo he señalado que la política de Estado ha sido una política de salud reproductiva y planificación familiar, si en ese proceso han habido personas que han hecho denuncias gravísimas, que ha sido operada sin su voluntad y sin su consentimiento, estas personas tiene que recibir una reparación y los responsables tiene que ser sancionados”.

Asimismo, la hija de Alberto Fujimori sostuvo que “las responsabilidades son individuales” y que espera que haya un proceso judicial para que se determinen a los responsables.

