Keiko Fujimori aseguró que no atacará a Pedro Castillo: “No voy a caer en la campaña del miedo”

La candidata de Fuerza Popular realizó una presentación ante sus simpatizantes en el local de su partido. | Fuente: Andina

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, se pronunció la tarde de este miércoles sobre los resultados de las Elecciones Generales 2021, que la ubican en el segundo lugar de cara a la segunda vuelta con el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo.

En una presentación en su local partidario, la lideresa del fujimorismo agradeció a la ciudadanía por darle nuevamente la oportunidad de pasar a una segunda vuelta. Agregó que no realizará una campaña de miedo contra su contrincante de cara al balotaje.

“Los resultados de la ONPE son muy claros, el señor Pedro Castillo y yo vamos a iniciar la siguiente etapa. Uno de los dos será el próximo presidente del Bicentenario de nuestro país”, indicó.

“No voy a caer en la campaña del miedo y le pido a todos nuestros amigos que me apoyan que no caigamos en ese facilismo de la campaña del miedo”, agregó la candidata presidencial.

Pedido a Simpatizantes

Keiko Fujimori pidió a sus seguidores que no recurran a ataques contra los simpatizantes del candidato de Perú Libre y que por el contrario se intente buscar coincidencias con ellos. Agregó que los seguidores de Pedro Castillo buscan una forma de protestar contra la indiferencia del Estado.

“Dediquemos nuestro esfuerzo a buscar coincidencias y no diferencias. A los que me siguen les pedio claramente que no ataquen a los seguidores del señor Pedro Castillo, ellos merecen todo nuestro respeto. Son peruanos que han encontrado en su decisión de apoyar al señor Castillo su manera de protestar frente a la indiferencia del Estado que ha ocurrido durante tantos años, no son culpables de la polarización y la incapacidad de estos últimos Gobiernos”, dijo.

Mensaje a Pedro Castillo

Sin embargo, la candidata aseguró que el candidato de Perú Libre se atribuye la representación de los peruanos más humildes por estrategia, pues aseguró que el Gobierno de su padre, Alberto Fujimori, fue el que más trabajó por este sector de la población.

“Tampoco es correcto, señor Castillo, que usted se atribuya la representación de los peruanos más humildes. Estratégicamente se olvida que el fujimorismo es un movimiento y ha sido el Gobierno que más trabajó por los peruanos más humildes”, sostuvo la candidata.

