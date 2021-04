El candidato presidencial sostuvo que trabajará para lograr una mejor redistribución de la riqueza en el país. | Fuente: Facebook: Pedro Castillo

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, inició su campaña electoral de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 con un mitin en la Plaza de Armas de la provincia de Chota, en la región Cajamarca.

Según precisó esta fase de su campaña electoral estará centrada en un diálogo con las agrupaciones políticas que participaron de la primeva vuelta de los comicios, a fin de lograr consensos en beneficio del país.

“Hoy empieza nuestro recorrido, el Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con indiferencias. Hoy queremos ver que los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta se sienten a conversar con nosotros, vamos a llamar a sus bases, a las organizaciones del país porque es la gran oportunidad que el país está esperado”, indicó.

Propuestas

Pedro Castillo sostuvo también que es necesario refundar el país y que los resultados de las elecciones son reflejo de que la gente quiere que la riqueza y el acceso a la educación y salud sea redistribuido con equidad. Hizo un llamado también a la empresa privada para que inviertan en el país y les ofreció seguridad jurídica.

“Cómo es posible que al llegar el Bicentenario haya tanta desigualdad. Vamos a refundar la patria no para los de la planilla dorada, será para las personas del campo, para los de abajo. Voy a encargarme que los recursos lleguen a las familias más humildes y al último rincón de la patria”, sostuvo.

“Tendrán seguridad jurídica y sean potenciales económicos. Hemos puesto en agenda la revisión de contratos con las empresas trasnacionales y los que no están de acuerdo vamos a dar prioridad a las empresas nacionales, a la economía de la patria”, añadió.

Respecto del proceso de vacunación, el candidato de Perú Libre sostuvo que de llegar a la Presidencia de la República priorizará la salud del pueblo, a través de una vacuna de calidad para todos los peruanos y así iniciar la reactivación económica del país.

