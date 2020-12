Elecciones 2021: ¿Qué pasa si algún partido decide no participar en los próximos comicios?

Las Elecciones 2021 se realizarán el próximo 11 de abril. | Fuente: Andina

Todos por el Perú se encuentra en un limbo. Áureo Zegarra, presidente de dicho partido político, sorprendió el lunes con el anuncio sobre su retiro de la contienda electoral, en medio de una investigación fiscal por presunto lavado de activos y de haber sido notificados por el equipo especial Lava Jato. Sin embargo, Fernando Cillóniz, quien es el candidato presidencial, desmintió esta versión y aseguró que la postulación sigue en pie.

Más allá de los enfrentamientos internos dentro del partido, hay que tener en cuenta que Zegarra argumentó que la decisión de retirarse se tomó tras recibir una notificación en torno al caso de lavado de activos, por parte de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cuarto Despacho del Equipo Especial. ¿Esto podría complicar a otros partidos políticos que están bajo una investigación fiscal?

Para José Villalobos el de Todos Por el Perú es un caso que debe ser tomado con pinzas. “Va a ser sui generis porque, por un lado, una facción que ha hecho la elección interna válidamente con su tribunal electoral junto con la ONPE va a inscribir su lista con su personero legal alterno; y por otro lado la directiva del partido va a pedir el retiro de esa lista. Ahora vamos a ver qué resuelve el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, comentó el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

Según el cronograma electoral del JNE, el 22 de diciembre es la fecha límite para que los partidos políticos puedan presentar sus fórmulas presidenciales, congresales y de parlamentarios andinos.

En ese sentido, Luis Egusquiza, oficial de programas de IDEA Internacional, agregó que lo que estaría haciendo Todos Por el Perú no es "retirarse" de las elecciones, sino "no presentarse" a las mismas. “Todos por el Perú no podría retirar candidatura porque todavía no la ha presentado [en referencia a que el 22 de diciembre recién se hacen oficiales las postulaciones ante el JNE]. Entonces lo que han anunciado es la intención de no inscribirse, de que el plazo venza y ellos no presenten nada. Eso es un asunto y voluntad del partido. Tendrá que establecer los canales a través de los cuales se formaliza internamente”, explicó.

SI NO PARTICIPAN, SE VAN

¿Qué pasará con los partidos que decidan no presentarse a participar en las Elecciones 2021? En estos comicios las organizaciones políticas se encuentran contra la pared. Con las reformas hechas, las agrupaciones tienen más posibilidades de perder su inscripción, es decir, podrían desaparecer del escenario político.

Según la Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 13 de causales para cancelar una inscripción, se indica: “cuando [el partido político] no participe en elecciones de alcance nacional o retire todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente”. Esto pondría en riesgo no solo a Todos por el Perú, sino a los otros partidos que sigan su camino.

Según especialistas, en los comicios de 2021 se consideran hasta 3 elecciones: para presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino. | Fuente: Andina

Para Villalobos, las normas ahora son más estrictas y exigen a los partidos participar en elecciones. “Antes se les permitía descansar una elección, por eso es que en el 2016 algunos partidos como Solidaridad Nacional o el nacionalismo se retiraron porque la ley les permitía descansar. Pero ahora están obligados a participar o desaparecen”, comenta.

A Todos por el Perú aún le quedarían algunas opciones. Indica Egusquiza que la norma habla de elecciones de alcance nacional y en el proceso del 11 de abril se darán tres elecciones: para presidente, congresistas y parlamentarios andinos.

“No participar es el supuesto en el que está entrando Todos por el Perú, si es que no participa en ninguno de los tres procesos. A mí me parece que le bastaría con presentar candidaturas al Congreso para mantener su inscripción”, comentó Egusquiza, y agregó que ya el JNE ha tenido interpretaciones menos restrictivas de esta norma.

¿Y LOS OTROS PARTIDOS INVESTIGADOS?

El caso Odebrecht ha arrastrado a muchos políticos y sus agrupaciones, entre ellos el Partido Nacionalista y Fuerza Popular. En este último caso hasta se ha solicitado la suspensión del partido político. ¿Podrían perder su inscripción?

Villalobos señala que el hecho de que un partido esté investigado no impide su postulación. Sin embargo, no postular sí los pone en riesgo. “Una investigación no te impide postular, así que los demás partidos que tengan investigación van a continuar. Lo que pasa es que si no participas vas a perder la inscripción”, comenta.

Al respecto, Egusquiza coincidió en que los partidos investigados no están impedidos de postular y descartó que el caso de Todos por el Perú vaya a genera una tendencia en los demás partidos con pedido de suspensión. “No se deriva de la Ley Electoral sino de algunas medidas preventivas que se toman en los procesos penales”, agregó, y la discusión judicial continúa.

EL ADIÓS DE LOS PARTIDOS

Si no postulan, se van, y si no pasan la valla electoral, también se van. Ese es el reto para los partidos políticos. En estas elecciones deben obtener un mínimo de 5% de los votos y conseguir al menos cinco representantes en el Congreso de la República. Hay 24 listas de candidatos a la presidencia, Congreso y Parlamento Andino que se presentarían hasta el 22 de diciembre, es decir, 24 partidos que competirán en las elecciones. ¿Cuántos de ellos se irán después del 11 de abril?

“Creo que más de 15 van a desaparecer. Si se toma como referencia [las elecciones extraordinarias] al Congreso, solo nueve entraron. Si se repite eso, se le resta a los 24 y se irían unos quince”, estimó Villalobos. Se trata de uno de los escenarios más difíciles.

Por otro lado, Egusquiza consideró complicado adelantar un cálculo y comenta que mucho dependerá del proceso de la campaña electoral. “Es probable que luego del proceso electoral más de una docena de partidos puedan perder la inscripción, pero también va a depender mucho de cómo se dé el proceso. Cosa que no sabemos”, indicó.

Pero, más allá de los partidos que finalmente pierdan la inscripción, el especialista de IDEA remarcó que este se trata de un cambio positivo en la política. “Sería un sinceramiento de las organizaciones políticas, ya que se dejan en el sistema organizaciones que superan determinado porcentaje de votación y que han movilizado más personas”, comentó. Además, con los cambios en la Ley de Organizaciones Políticas, incluso la inscripción de un partido es ahora más estricta.