Esta semana se dio a conocer el acuerdo suscrito entre Fuerza Ciudadana (movimiento que integra Susel Paredes) y el Partido Morado, liderado por el excandidato a la presidencia Julio Guzmán, con quien manifestó mantiene una “buena comunicación”, en una entrevista al diario La República.

“En el país estamos frente a unas elecciones en donde tenemos a dos grandes adversarios: el populismo y el autoritarismo. Y ante ellos, necesitamos un centro republicano que pueda consolidar la democracia en el país de cara al bicentenario”, dijo Paredes.

Además, al ser consultada sobre la posibilidad de integrar la plancha presidencial del Partido Morado, la exgerenta de fiscalización de La Victoria indicó que se someterá a las elecciones internas de la agrupación, ya que considera que la política no se realiza desde “el yo”, sino más bien desde "el nosotros".

“Hagamos un análisis numérico: hay 24 partidos en el JNE y un grupo de ellos está de oferta y hay un grupo de personas que quiere ser candidatos y se ponen de acuerdo. Eso es lo que está pasando, esa es la tragedia de la democracia peruana. Nuestra democracia requiere una institucionalización. Yo siempre voy a querer ser presidenta del Perú, hace años que quiero, pero no es una cuestión de “yo”, afirmó.

En la misma línea, Paredes destacó que mantiene una “lealtad” con el acuerdo político realizado con el Partido Morado, una que se mantendrá hasta que el periodo de elecciones llegue a su fin.

Asimismo, al ser consultada sobre quienes la critican por “perseguir ambulantes”, Susel Paredes indicó que su función era “ordenar la ciudad” y ejecutar las sanciones económicas y complementarias correspondientes en el distrito en el que solía trabajar.

“Yo cumplo las funciones de acuerdo al reglamento. Como bien dice, hay gente que dice que yo persigo ambulantes. No, yo quiero ordenar la ciudad y por eso salvo vidas. En los operativos más grandes que he tenido como el traslado de La Parada al mercado mayorista de Santa Anita, hubo orden. El orden cuesta, pero sin muertos. Luego, clausurar 18 discotecas en Los Olivos donde asistían delincuentes, que te rastrillaban una pistola, también cuesta. Y ordenar Gamarra también me costó. Pero eso es lo que he hecho. (…) Hay ambulantes que después de que los he perseguido me han hecho madrina de su galería”, contó.

SU VÍNCULO CON GEORGE FORSYTH

Asimismo, Paredes fue consultada sobre el tiempo que trabajó con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, recientemente inscrito al partido Restauración Nacional..

“Solo cumplí mi ciclo. Es más, me fui con un saludo del concejo entero de regidores de La Victoria, firmado por el señor Forsyth. Verdad, voy a colgar eso en mi Facebook. No ha habido ninguna diferencia importante”, dijo.

Sin embargo, al ser consultada sobre si mantiene actualmente un vínculo con el burgomaestre, dio una respuesta negativa pues indicó que ambos se encuentran ocupados.

MATRIMONIO IGUALITARIO Y ABORTO LEGAL

Al ser consultada sobre la eventual presentación de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, Paredes señaló que este está incluido en la agenda del Partido Morado, y añadió que está entusiasmada por la presencia del actual congresista, Alberto de Belaunde.

Con respecto a la legalización del aborto, señaló que plantearía eventualmente su despenalización, debido a que las mujeres que fallecen tras someterse a este procedimiento ilegal son pobres.

“¿Quiénes se mueren por abortar en el Perú? Las chicas pobres, porque las que tienen dinero van a una clínica. Las pobres son las que mueren desangradas porque han ido donde un carnicero y, encima, las quieren meter presas. Entonces, primero debemos tener una educación que incluya una salud sexual y reproductiva amplia para que todos puedan cuidarse. La penalización del aborto mata a las mujeres pobres, directamente. No me parece justo que a una mujer, después de sufrir tanto, encima la quieras meter presa”, dijo.

