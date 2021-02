Yonhy Lescano, candidato a la presidencia por Acción Popular | Fuente: Congreso

A menos de dos meses de las Elecciones generales, Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular, sostuvo que los 19 años que tiene como político lo respaldan.

"Tengo 19 años en política, no me presto a fines oscuros. Soy un político transparente", recalcó en entrevista para El Comercio.

Lescano también mantuvo su postura de una nueva Constitución, con lo cual buscaría principalmente manejar las riquezas naturales del Perú.

"Hay un artículo nefasto en la Constitución que dice que los recursos naturales cuando están en el subsuelo son del Perú, pero cuando lo saca ya no es del Perú. Eso permite que las transnacionales le paguen los precios que les da la gana por nuestros recursos naturales, los minerales y el gas. Eso hay que cambiarlo", explicó.

El candidato consideró que es un político que quiere para el Perú una economía social de mercado, que sea justa para todos los peruanos.

"Esa economía que está al servicio de la gente; no que explote a la gente. Acá no se piensa en la gente, porque otros artículos permiten el saqueo de la riqueza del Perú y la gente no está bien atendida. Yo me defino como una persona que sí cree que es importante la inversión, pero también con el compromiso y la responsabilidad social que deben tener las empresas. No vamos a hacer economía estatista. Queremos una economía donde haya competencia, pero donde el Estado ponga las condiciones equitativas, justas", recalcó.



SOBRE SUS CONTRINCANTES

Respecto al empate técnico en las encuestas con el postulante de Victoria Nacional, el exalcalde George Forsyth, el acciopopulista indicó que la diferencia es básicamente su experiencia.

"Yo ya he demostrado que he actuado honestamente en mi trabajo político. Diecinueve años, no soy un desconocido. Siempre he acabado mi función, siempre he llevado a cabo mi tarea en situaciones difíciles", señaló.

"Me he enfrentado a mafiosos, a cobardes en luchas solitarias. He atendido a 10 000 personas al año, y muchas de ellas con problemas resueltos", agregó Lescano.

El candidato de la lampa además se refirió a Keiko Fujimori, quien postula con su partido Fuerza Popular. En CADE, la candidata lo calificó de representante del populismo, lo cual Lescano refutó.

"Ella (Keiko Fujimori) ha estado representando fundamentalmente a los grandes intereses económicos, muchas veces oscuros. Ese es el común denominador del gobierno fujimorista", apuntó.

"Son palabras vacías de la señora Fujimori, que varias veces ha intentado llegar a la presidencia y que se le hace más difícil porque el pueblo del Perú ya conoce la trayectoria de su grupo político", añadió.

En tanto, Yonhy Lescano dijo que no ha leído el plan de gobierno de Verónika Mendoza, candidata de Juntos Por el Perú, pero aclaró que en una posible gestión no buscará el estatismo y recordó que no hace elogios al gobierno de Venezuela.

"Nosotros hemos hecho un plan de gobierno acorde con nuestra doctrina; un plan que busque el progreso del país, que vaya con el trabajo conjunto que utilizamos en Acción Popular para permitirle al pueblo que haga obras, Cooperación Popular", precisó.

