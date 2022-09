¿Habrá horarios diferenciados en estas elecciones? Arias indicó que desde la ONPE se está sugiriendo ir a votar en horarios diferentes con el fin de evitar aglomeraciones en los centros de votación. "Estamos sugiriendo que desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. voten todas las personas cuyo DNI termine entre el 1 y el 4. Después, entre las 11:00 a.m y las 5:00 p.m, los que terminen entre el 5, 9 y 0. Las personas con vulnerabilidad especial les sugerimos atender desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.", precisó.