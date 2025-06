Elecciones 2026: Casi la mitad de gobernadores y alcaldes provinciales abandonaron la agrupación con la que llegaron al poder

Por Karina Valencia y Maricarmen Chinchay

Desde que asumieron funciones el primero de enero del 2023, casi la mitad de gobernadores regionales y alcaldes provinciales dejaron de militar en las agrupaciones con las que alcanzaron sus cargos, cambiaron de camiseta política y el panorama electoral con miras al 2026 comienza a configurarse.

La cobertura electoral de El Poder en tus Manos de RPP junto a RPP Data revisó la lista completa de los 25 gobernadores regionales y de los 196 alcaldes provinciales que hay en el país y, tras cotejar con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se pudo conocer cuántos migraron a otras filas políticas. La mayoría de estos cambios sucedieron cuando no han transcurrido ni dos años de su gestión.

Los gobernadores regionales

Diez gobernadores regionales renunciaron a sus movimientos locales para afiliarse a partidos de alcance nacional. Uno de ellos es Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, que hoy milita en Alianza para el Progreso (APP).

Oscorima, quien es investigado por el 'Caso Rolex', ha sido tres veces elegido gobernador de Ayacucho, en el actual periodo por el movimiento Wari Llaqta. En 2014 lo hizo por el movimiento regional Alianza Renace Ayacucho. Con este pase, el gobernador regresó al partido que lidera César Acuña porque en el 2012, cuando fue gobernador por primera vez, lo hizo precisamente de la mano de Alianza Para el Progreso (APP)

Otra autoridad es Rosa Vásquez, gobernadora de la región Lima, quien también optó por APP. El tránsito político de esta autoridad ha sido diverso, esta es la quinta agrupación en la que milita. Vásquez fue militante del Partido Popular Cristiano entre el 2005 y el 2006, luego pasó al movimiento Unidad Huarochirana. Posteriormente, pasó al movimiento regional Concertación para el Desarrollo Regional - Lima. También se sumó al Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, con el que llegó al sillón regional.

Ciro Castillo Rojo, del Callao; también se ha sumado a las filas de APP y en diálogo con El Poder en tus Manos señaló que al ver que en su agrupación no había interés por mejorar la doctrina, tomó la decisión de sumarse al partido de César Acuña. Sobre si participará en las próximas elecciones con APP, Castillo Rojo señaló:

“Eso está sujeto a la última decisión que se tendrá en unos días más, de si hay o no reelección para alcaldes y gobernadores”, sentenció.

Otro caso es el de Jorge Hurtado Herrera, gobernador de Ica que llegó al sillón regional con el movimiento Uno por Ica y desde junio del 2024 ya es un miembro más en las filas de Renovación Popular. Y en Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, dejó el Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino para unirse al partido Perú Primero.

Zósimo Cárdenas, gobernador de Junín, fundó su partido Batalla Perú, con el que pretendería postular a la presidencia. Él también transitó por varias agrupaciones: Movimiento regional Trabajando Juntos, Movimiento regional Junín Sostenible con su gente, Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín.

Mientras que Richard Hancco, gobernador de Puno, dejó el movimiento Reforma y Honradez por Más Obras y se afilió a Somos Perú.

Gobernandores y alcaldes provinciales cambiaron de agrupación política. | Fuente: RPP Noticias

Los alcaldes provinciales también migraron

De los 196 alcaldes provinciales que salieron electos en todo el país, 86 también cambiaron de organización política. Esto sucedió mayormente entre septiembre y octubre de 2024.

Por estos meses el Congreso de la República debatía el proyecto de ley que le abría la posibilidad de la reelección a los alcaldes y gobernadores por un único periodo inmediato, pero dicha ley a su vez consideraba la eliminación de los movimientos regionales. Es en ese contexto de incertidumbre, al no saber qué final tendrían estas agrupaciones, cuando se registró el mayor pico de renuncias. Además, cabe precisar que el 7 de octubre del 2024 vencía el plazo para que toda persona interesada en participar en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, pudieran afiliarse a una organización política y así poder postular.

Uno de estos alcaldes es Roberto Soto Riveros, burgomaestre de la provincia de Caravelí en Arequipa, quien postuló por el movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro. Ahora el partido donde milita es Fe en el Perú desde octubre del año pasado.

“Cuatro años han resultado muy cortos para los proyectos que venimos llevando a cabo [...]. Yo tengo intención de continuar en la carrera política a pedido de mi población, por eso estoy a la expectativa y aspiro a la posibilidad de la reelección por un periodo más”, expresó Soto.

Joaquín Ramírez, el excongresista fujimorista y actual alcalde de Cajamarca, a diferencia de la mayoría de sus pares provinciales, no se fue a un partido nacional, él mismo inscribió su propio movimiento regional denominado "Cajamarca Renace" y del que ahora es líder.

Pedro Spadaro, alcalde provincial del Callao, renunció al movimiento regional Contigo Callao y ahora es un militante del partido Renovación Popular, afiliación que se concretó en julio del año pasado y en la que espera continuar con su carrera política.

Pero no todo cambio respondería a una estrategia electoral. Según Óscar Matutti, experto en temas electorales, este comportamiento también refleja un debilitamiento en la representación.

“La búsqueda de impunidad política, los ofrecimientos para figurar en listas seguras, los conflictos internos en los movimientos regionales, entre otros. Todo esto está configurando un fenómeno de transfuguismo táctico político que debilita tanto la identidad de los partidos como la coherencia del sistema representativo”, señaló.

Los partidos con más autoridades en sus filas

Alianza Para el Progreso es hoy el partido con más autoridades regionales y provinciales afiliadas, con 19 alcaldes provinciales, y 3 gobernadores regionales. Le sigue Somos Perú con 15 alcaldes provinciales y 2 gobernadores. Su secretario nacional de asuntos electorales, Uvaldo Pizarro, negó que el partido haya ofrecido beneficios a cambio de estas adhesiones.

“Estas afiliaciones las tomamos de la manera más sana, es posible que el ideario de Somos Perú los haya jalado porque se sintieron identificados, incluso con sus estatutos […] En Somos Perú no es que milita aquel que tiene plata o aquel que aporta o no aporta. No. Yo descarto que haya un compromiso a futuro, de toma y daca, con cargos o candidaturas comprometidas, eso no sucede en Somos Perú”, afirmó.

A estos partidos le siguen organizaciones como Podemos Perú, con 10 alcaldes; Perú Primero, con 4 alcaldes y 2 gobernadores; y Renovación Popular, con 3 alcaldes, 2 gobernadores.

Pero ¿afiliarse a un partido otorga alguna ventaja real? ¿Por qué tantos cambios repentinos? Al respecto, opina Óscar Matutti.

“Desde el punto de vista estratégico y con las últimas modificaciones efectuadas por el Congreso de la República, los partidos nacionales ofrecen mayores ventajas operativas y electorales, poseen inscripción vigente en todo el país, acceden a financiamiento público, disponen de estructuras partidarias más consolidadas y, en no pocos casos, funcionan como plataformas abiertas para candidaturas con escasa militancia previa”, dijo.

El cambio de camiseta, más allá de su legalidad, pone en juego principios democráticos. Revela estrategias de supervivencia política, pero también compromete la representación y debilita el vínculo entre autoridad y ciudadanía.