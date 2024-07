Elecciones 2026: Cierre de inscripción de partidos políticos para participar en comicios será en abril del 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes 12 de julio se vence el plazo para quienes aspiren a postular en las elecciones generales 2026 se inscriban en una agrupación política. Quienes se afilien hasta mañana a un partido podrán postular en las internas de la agrupación y ser elegidos como candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, el Congreso bicameral y el Parlamento Andino.

El cumplimiento de este plazo no debe ser confundirse con el límite previsto para que partidos políticos culminen sus procesos de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y queden habilitados para participar de la contienda electoral del 2026, señaló el especialista en procesos electorales Manuel Villalobos.

Esta fecha está contemplada para abril del 2025, conforme a lo previsto en la norma, explicó el experto.

"A la convocatoria a las elecciones (2026), que se va a hacer un año antes, el registro va a cerrar y solo los que hayan logrado inscribirse hasta ese día van a poder competir (...) Abril 2025 vence el plazo para inscribir partidos para postular a las elecciones generales", indicó Villalobos en Ampliación de Noticias.

Detalles sobre el cierre del plazo de este viernes 12 de julio

Como se ha mencionado, los peruanos que aspiren a postular a cargos como presidente, vicepresidente, diputado, senador o parlamentario andino en las elecciones generales 2026 tienen hasta mañana viernes 12 de julio para inscribirse en un partido político; y que estos padrones de afiliación sean entregados por los dirigentes de estas agrupaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este trámite se realiza se manera presencial en las oficinas del ente electoral a nivel nacional. Por lo que, ante el cumplimiento de este primer hito electoral, el JNE dispuso que la mesa de parte de sus oficinas atiendan los días miércoles 10 y jueves 11 de julio hasta las 8 de la noche; y que el día viernes 12 la recepción de la documentación se extienda hasta las 11:59 p.m.

En Ampliación de Noticias, Luis Grillo, jefe de Servicios al Ciudadano del JNE, informó que, hasta este 12 de julio, pueden presentar padrones de afiliados los partidos políticos inscritos, aquellos en proceso de inscripción e, incluso, los que cuenten con certificado de reserva de nombre y que cumplan los requisitos para iniciar su registro oficial ante el JNE. Estos últimos son pasibles de iniciar este proceso si buscan ser parte de la contienda en los comicios generales del 2026.

"Tenemos hasta la fecha 240 certificados emitidos. (...) En estos 240 de los hablamos si una organización política considera que tiene ya o cumple con todos los requisitos establecidos en el reglamento puede solicitar fecha y hora para ser atendidos con nosotros para iniciar su trámite de inscripción", indicó.

Es preciso señalar que, al cierre de esta nota, existen ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 30 partidos políticos inscritos y 20 en proceso de inscripción.

¿Cuándo vence el plazo de inscripción de aspirantes a postular a las elecciones generales 2026? | Fuente: RPP

Si no me inscribí a un partido hasta el 12 de julio, ¿aún podré postular?

Sobre este punto, Villalobos señaló que quienes deseen ser candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia "obligatoriamente tienen que estar afiliado a un partido hasta mañana". En el caso de los aspirantes al Senado, Cámara de diputados y el Parlamento Andino si bien también deben afiliarse; la ley reserva el 20% de las listas de candidaturas a estos cargos para la incorporación de "invitados", es decir, personas sin afiliación partidaria.

"Les llaman invitados, que son aquellas personas que no pasan por el proceso de elecciones primarias, sino que son designados a dedo dentro de las listas. Y ese 20% no requiere afiliarse. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, no pertenezco a ningún partido, mañana no voy a estar en ninguno de los padrones de afiliados de los partidos, pero más adelante un partido me quiere invitar a ser candidato al Senado o como diputado sin tener afiliación, yo podría entrar a esa lista de candidatos, no a la plancha presidencial", sostuvo Villalobos.