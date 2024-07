Hernando de Soto apunta a formar una alianza política para participar en las próximas Elecciones Generales 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El economista Hernando de Soto anunció que su participación en las próximas Elecciones 2026 será de la mano de una alianza política, la cual estará liderada por el partido recientemente inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), llamado Progresemos.

De Soto indicó que, en los próximos días formalizará su afiliación a la citada agrupación política, dado que este paso es necesario para pensar en la formación de una coalición junto a otras organizaciones políticas de cara a las Elecciones 2026 y que puede realizarse hasta el viernes 12 de julio.

"Hemos conversado con 9 partidos y hemos llegado a un acuerdo firme con el primero, que es Progresemos, el de Paul Jaimes, que se ha alineado a nuestros intereses y que también había sido parte de nuestro equipo de candidatos en Avanza País. Con todos ellos hemos ya comenzado campaña [y] a anunciar la creación de la alianza que se va a llamar 'Hablemos'. En base a eso, haremos las respectivas conexiones con otros partidos una vez que ya nos hayamos inscrito [como alianza política]", señaló De Soto en Ampliación de Noticias.

Este viernes 12 de julio culminará el plazo para que los ciudadanos interesados en participar como candidatos en los próximos comicios deban inscribirse a un partido político, según las últimas normas aprobadas por el Congreso de la República.

"Yo estaré inscrito en la alianza con el partido Progresemos", recalcó el economista al indicar que esta semana culminará su afiliación a la organización política y que hoy realizará este proceso "una buena parte" del equipo que trabajó con él en Avanza País.

Como se recuerda, el economista participó en la Elecciones 2021 como candidato presidencial precisamente con Avanza País, organización a la cual renunció el diciembre del 2021.

Una alianza en construcción y lineamientos

Hernando de Soto reiteró que el liderazgo de la alianza "Hablemos" recaerá en el partido Progresemos, aspecto que deberán aceptar las agrupaciones políticas que se integren a esta sociedad.

"Eso es, está firmado [en un acuerdo] y cada uno de los otros [partidos] lo va a firmar. Se reconoce que tenemos, en relaciones internacionales, una especialización que no tienen los otros", resaltó.

Sobre el tema de la inseguridad, el economista mencionó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tenido éxito en hacer frente a la criminalidad en su país porque el territorio es pequeño y la identificación de los criminales "es más fácil".

"Estamos, por supuesto, totalmente de acuerdo con Paul [Jaimes] en que hay que tener mano dura contra la criminalidad, pero lo que nosotros estamos haciendo es que se necesita para ello adecuarla [la estrategia de Bukele] a la situación peruana, donde las leyes funcionan mejor y donde tenemos una situación distinta y no necesitamos grandes cárceles", opinó.

"La idea es que la gente quiere que se luche duro contra la criminalidad. Lo que hay que hacer es asegurarse que no vayamos a estar matando informales, que son el 80% de la población peruana, confundiéndolos con los criminales", añadió.

Hernando de Soto estuvo afiliado a Avanza País hasta diciembre de 2021. | Fuente: RPP

¿Qué pasó con Avanza País?

En otro momento, Hernando de Soto fue consultado acerca del estado del partido Avanza País, que se encuentra habilitado para participar en las siguientes elecciones.

Al respecto, el economista recalcó su distanciamiento de la agrupación desde hace tres años y comentó que su renuncia se debió a una serie de situaciones que ocurrieron durante la inscripción de candidaturas electorales y observó que el partido "era un vientre de alquiler".

"Lo que ocurrió en ese momento, debido a nuestra inexperiencia, todos nuestros candidatos fueron sencillamente mochados al último momento porque era un vientre de alquiler y no pasaron las listas. Mi lista de 300 personas (...) hubo un problema de las computados y no pasó. Como nosotros no controlamos el partido, salvo por contrato, es muy difícil implementar un contrato si no hay la buena voluntad; comenzaron a entrar candidatos de otros lugares y hubo un momento en que tuvimos que ver si renunciamos o responsablemente tratábamos de enderezar la situación. Y no fuimos exitosos, eso provocó mi renuncia", precisó.