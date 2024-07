Exministro Jorge Nieto anuncia la inscripción de su organización política Partido del Buen Gobierno de cara a las Elecciones 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Jorge Nieto Montensionos

De cara a las Elecciones 2026, exministro Jorge Nieto Monteninos informó a RPP que el Jurado Nacional de Elecciones les ha remitido la ficha síntesis, documento que resume los prinicipales datos y el número de afiliados de la organización que lidera, el Partido del Buen Gobierno (PBG), como contancia de haber cumplido con los requisitos para su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.

El siguiente paso para la agrupación de Jorge Nieto Montesinos es esperar el plazo de 5 días, en los que la población puede presentar alguna tacha, para que luego el Partido del Buen Gobierno aparezca oficialmente inscrito para participar en las Elecciones 2026.

Así lo precisó el propio Nieto Montesinos: "Ahora debemos publicar [oficialmente] esa síntesis y esperar los días de tacha para tener plena vigencia. El PBG está prácticamente inscrito. Ha sido un esfuerzo de tres años de recorrer el país, de formar líderes en nuestra Escuela de Liderazgo, de construir nuestro Plan de Gobierno con una comisión de más de sesenta profesionales y técnicos, y de dar opinión frente al país", expresó Nieto Montesinos.

De superar la etapa de tachas, esta organización política tendrá todo expedito para ingresar a carrera.

En el programa "Ampliación de Noticias", Jorge Nieto Montesinos fue consultado sobre si será el candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno en las Elecciones 2026. "Vengo tendiendo puentes [con otras agrupaciones políticas] desde hace más de tres o cuatroaños. Hemos hablado con liderazgos políticos para tener propuestas comunes. Estamos abierto al diálogo y la conversación. Yo no anuncio ninguna candidatura, hay un esfuerzo de la militancia, [pero] en su momento se verá. Tengo el consenso de que las Elecciones 2026 no serán iguales. Yo he manifestado siempre mi interés de participar en las próximas elecciones, pero esperemos que el partido decida".

Entre sus principales puntos en agenda, Jorge Nieto Montesinos señaló que es una prioridad "atender el cambio climático y preservar el patrimonio que tenemos en el Perú", pues "tenemos un compromiso con la amazonía a la que estamos depredando". Añadió: "Luego necesitamos tener un sistema público de salud y educación de calidad. El Perú necesita hacer un esfuerzo enorme para toda la sierra andina, particularmente la sierra sur andina".

Ante la pregunta sobre si su candidatura o su partido es de izquierda y derecha, el fundador de la organización respondió: "[Esas] son posturas del siglo XIX, pero si tengo que definirme diría que soy un 'centro transformador'. Estoy convencido de que ni la izquierda ni la derecha tienen, por si solas, lo necesario para cambiar el Perú solas".

Combatir la inseguridad

El exministro de Defensa del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se refirió a la inseguridad que se vive en el Perú y lanzó sus propuestas, aunque primero se refirió al Congreso de la República.

"El Congreso está legislando para los criminales. No están trabajando para nosotros, están trabajando para el crimen organizado. Están abatiendo las exigencias legales, cortando capacidades de los organismos policiales para hacer las investigaciones y dificultando su tarea. Y al mismo tiempo facilitando el cometimiento de crímenes y la calificación de los mismos para que no puedan ser sancionados. Convoco desde ahora a la ciudadanía a no dar un solo voto a estos partidos"

Acto seguido, mencionó las tres medidas concretas para combatir la seguridad que sostienen su partido: combatir la corrupción en la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía; retomar planes de seguridad existosos como cuando en los ochenta e inicios de los noventa se combatieron olas de asaltos bancarios y secuestros que se combatieron con "unidades especializadas"; y empoderar a la Policia Nacional del Perú. "Necesitamos darles condiciones para que puedan realizar su trabajo. Estas medidas concretas deberían llevarnos que deben llevar a un éxito en la lucha contra la delincuencia. Estamos en las condiciones, pero eso requiere voluntad política", dijo Jorge Nieto Montesinos.