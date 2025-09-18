Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Rotafono, 39 años de periodismo de servicio
EP 1327 • 03:43
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15

Precio del dólar Perú y tipo de cambio hoy 18 de septiembre del 2025

Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 18 de septiembre.
Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 18 de septiembre.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En Perú, el tipo de cambio para hoy jueves 18 de septiembre es de S/3.48 según el Banco Central de Reserva Del Perú.

El rol del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es el organismo responsable de mantener la estabilidad monetaria del país. Una de sus funciones más importantes es intervenir en el mercado cambiario cuando detecta variaciones bruscas en el precio del dólar que podrían poner en riesgo la economía nacional. Aunque no controla el tipo de cambio de forma directa, actúa para suavizar movimientos extremos.

Estas intervenciones se realizan mediante la compra o venta de dólares en el mercado local, lo que permite estabilizar la moneda frente a presiones externas o internas. Además, el BCRP monitorea constantemente los indicadores económicos y ajusta sus decisiones en función de la coyuntura económica internacional y local.

Gracias a este papel activo, el Banco Central ayuda a proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y a brindar mayor previsibilidad a las empresas que dependen del comercio internacional. Su labor es fundamental para mantener un entorno económico confiable, especialmente en tiempos de incertidumbre financiera.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
dolar peru Precio del Dólar Tipo de cambio Perú

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA