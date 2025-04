JNE evalúa segunda verificación de afiliaciones partidarias tras denuncias por uso indebido de datos personales

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que pese a las denuncias por afiliaciones indebidas el calendario electoral 2026 continuará: “esto no lo podemos detener”.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras las múltiples denuncias de ciudadanos en contra de partidos políticos por afiliaciones indebidas debido al uso irregular de sus datos personales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que según el marco legal con que cuenta su institución, es viable realizar una segunda verificación de las fichas de afiliación de las 43 organizaciones políticas que lograron su inscripción para las Elecciones Generales 2026.

“Lo que existe es la posibilidad de una fiscalización posterior que no se reduce al tema de firma, sino a la afiliación. Ahora estamos en proceso de estudio, evaluación, pero tengan la seguridad de que vamos a aprobar una medida que permita garantizar que todo se ha llevado correctamente. Eso implica una segunda revisión de parte del Jurado Nacional de Elecciones”, señaló a El Poder en tus Manos de RPP.

Ciudadanos, personal militar y policial se han visto afectados por una presunta vulneración de sus datos personales, incluidas las firmas y huellas. Pero pese a este contexto, el presidente del JNE señaló que todas las fechas del calendario electoral con miras al 2026 seguirán su curso.

“No duden o tengan la seguridad de que el Jurado Nacional de Elecciones va a seguir trabajando para fortalecer su trabajo y finalmente que se reduzcan estos riesgos al mínimo. El calendario continúa, esto no lo podemos detener, las elecciones están a la vuelta de la esquina, son el 12 de abril del 2026. Los hitos electorales ya han sido aprobados y responden a las normas que se han aprobado”, sentenció.

Una ley que sancione a los partidos

El JNE ha informado que a través de su procurador público ha derivado al Ministerio Público 159 denuncias que contienen más de 300 mil firmas observadas de diversos partidos políticos, producto de la verificación hecha por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que declaró como no válidas las firmas entregadas por las organizaciones políticas.

Pero, de hallarse responsabilidades a nivel penal, tal como señaló a RPP el experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, estas recaerán en los personeros legales o en algún dirigente, pero no en la organización en su conjunto. Los partidos, por ejemplo, no pierden su inscripción de comprobarse las afiliaciones indebidas o el uso de firmas falsas para lograr su inscripción, ya que la Ley de Organizaciones Políticas no sanciona este tipo de hechos.

Ante este escenario, Roberto Burneo, señaló que “mientras nosotros desarrollamos las propuestas de ley que busquen fortalecer y quizás hasta cancelar las inscripciones de las organizaciones políticas, puede pasar un tiempo hasta que las apruebe el Congreso. En tanto, vamos a implementar medidas concretas y no descartamos ninguna medida que justamente reduzca los incentivos de, por ejemplo, presentar firmas no válidas o falsas. Vamos a implementar sobre todo el fortalecimiento de nuestro procedimiento de fiscalización [...] en paralelo, a las 159 denuncias de la que ya hemos hablado, también recae una multa contra los partidos a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, que fluctúa entre las 50 y las 100 UIT. Esto ya lo estamos poniendo en conocimiento a la autoridad para que tome cartas en el asunto”, precisó el magistrado.

En Ampliación de Noticias de RPP, Roberto Burneo invocó al Congreso a realizar la segunda votación del proyecto de ley N° 8189/2023-JNE, que incorpora el artículo 8-A de la Ley de Organizaciones Políticas que busca fortalecer las funciones del Reniec para la verificación de la autenticidad de las firmas a través de mecanismos tecnológicos como es el reconocimiento facial.