Elecciones 2026: Estos son los precandidatos de las regiones más afectadas por la minería ilegal que figuran en el Reinfo

Por Maricarmen Chinchay y Karina Valencia

Cinco precandidatos para las Elecciones Generales 2026 figuran con títulos mineros en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que es el padrón que agrupa a miles de mineros informales que operan sin contar con todos los permisos exigidos por la ley, pero que puedan seguir trabajando mientras intentan formalizarse.

Aunque el Reinfo se creó como un mecanismo transitorio, especialistas advierten que, en la práctica, se ha convertido en una puerta abierta para actividades de minería ilegal. Desde su creación, ha tenido cuatro ampliaciones oficiales entre 2019 y 2023, y actualmente el Congreso debate una nueva prórroga.

En este contexto, El Poder en tus Manos de RPP revisó la información de 1843 precandidatos, entre todas las fórmulas presidenciales y los precandidatos a diputados y senadores regionales, que postulan en las localidades más afectadas por la minería ilegal, según el Instituto Peruano de Economía (IPE) y el Ministerio de Energía y Minas: Apurímac, La Libertad, Madre de Dios, Loreto, Ucayali y Puno. Esta información fue posteriormente contrastada con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).





La revisión de precandidatos: datos y hallazgos

Precandidato del Partido Morado aparece con títulos suspendidos en el Reinfo y afirma que se inscribieron “automáticamente”

A partir de este cruce de datos, se identificó que Manuel Andrés Quiroz Díaz, precandidato a la Presidencia por el Partido Morado, figura en el Reinfo con tres títulos mineros. Dos de ellos en La Libertad, con el nombre de "Corazón de Oro A1" y "Bondad X"; y uno en Áncash, denominado "Querococha". Aunque a la fecha estos títulos se encuentran suspendidos, el precandidato afirmó a RPP que nunca solicitó dichos registros, pero reconoció que sí mantiene interés en uno de ellos.

"Yo nunca lo he solicitado [el Reinfo], entonces, que yo haya tenido interés es una cuestión muy subjetiva [...] No tengo interés en esas concesiones, no, perdón, solamente en Bondad X [uno de los dos títulos mineros en La Libertad], que sí es una concesión que voy a tramitar el permiso normal, pero en todos los demás nunca lo he solicitado, tampoco en Bondad X. No he realizado ninguna actividad minera en esos lugares, lo que sí he hecho es explorar", indicó.

En diálogo con RPP, Quiroz Díaz, ex presidente de la Sociedad de Geólogos del Perú, explicó que años atrás el Reinfo se realizaba a través de una declaración jurada. Sin embargo, que "de manera automática el Estado otorgó Reinfo a la mayoría de titulares de concesiones mineras, en algunos casos de manera inapropiada porque no hacíamos operaciones. Y estos han sido suspendidos"

Además, precisó que actualmente se encuentra “en conversaciones" con la comunidad campesina Manuel Escorza de Aguiñuay, en La Libertad, con el fin de iniciar los trámites correspondientes al derecho minero Bondad X.

"La comunidad es dueña de los terrenos superficiales, además de otros pequeños titulares privados. Entonces, luego de conseguir el permiso de la comunidad, [...] recién iniciaremos los trámites como corresponden para poder operar. Porque antes de no tener una autorización de los dueños del terreno superficial, no pensábamos hacer nada. Ahora, en esa concesión existen varios mineros ilegales. Existen al menos cuatro o cinco labores que están trabajando mineros ilegales que no tienen ningún contrato suscrito conmigo, que soy el titular", recalcó.

Quiroz Díaz sostuvo que el Reinfo tiene "dos caras": por un lado, ofrece la posibilidad de que los pequeños mineros productores cumplan con los estudios ambientales para su formalización, pero por otro, ha servido para que “muchos mineros ilegales se amparen en este documento”. Además, indicó que el Estado peruano ha sido "muy laxo en la lucha contra la minería ilegal" y que la postura del Partido Morado, agrupación por la que postula, es cerrar el Reinfo en el “más breve plazo”. Resaltó incluso que, de llegar a la Presidencia, impulsará un plan de trabajo para finalizar este registro en 2026 y “eliminar al 100% la minería ilegal”.