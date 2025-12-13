Exsecretario de Acción Popular presentó recurso ante el JNE para "defender la institucionalidad" del partido en medio de denuncias de fraude

El exsecretario general de Acción Popular Edmundo del Águila se refirió a la situación interna del partido, en medio de denuncias de presunto fraude sobre la elección de su candidato presidencial.

"Me he visto en la necesidad de mandar una carta muy cordial al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, haciéndole saber que el propio Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, sobre casos parecidos a este, establecieron con claridad el rol del Jurado Nacional de Elecciones en los casos de conflictos internos de los partidos políticos", dijo en Ampliación de Noticias.

Según Edmundo del Águila, la conclusión de "este análisis jurídico" determinó que el JNE no puede intervenir en los procesos de elecciones internas para dirigentes (secretario general o provincial) pero "sí puede intervenir para la elección de delegados, que son representantes del partido ante los órganos públicos".

"Esta intervención está sujeta a varias condiciones. La primera es que se hayan cumplidos todas las etapas del proceso electoral en sentido de apelaciones. Es decir, que se hayan apelado todas las instancias del partido. Una vez que se ha terminado eso, los agraviados o los que se sienten afectados pueden acudir ante el Jurado", añadió.

"Defender la institucionalidad" de Acción Popular

Sobre el anuncio, sostuvo que está al margen en apoyar a una determinada posición, y que el objetivo de la petición es "defender la institucionalidad" de Acción Popular y que se garantice la inscripción del partido en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

"Mi posición es estrictamente institucional. Lo que estoy tratando es defender la institucionalidad [de Acción Popular] La imagen del partido, de alguna manera, se está deteriorando. Su inscripción en el JNE se pone en riesgo. Y frente a ese riesgo es que yo salgo a decirles que existe ya un precedente marcado por el pleno del JNE al cual yo les solicito cordialmente que se ajuste a ella jurídicamente", sostuvo en RPP.

"El JNE se pronuncia solo si se ha agotado la vía administrativa interna"

Frente a las denuncias de supuesto fraude, Del Águila dijo que los dirigentes en Acción Popular debieron, en primera instancia, "haber solicitado a los comités electorales, regionales o al comité nacional electoral, su recurso de apelación o de tacha", de acuerdo con las faltas que han percibido y puedan ser demostradas.

"Si es que estas instancias negaban esas solicitudes, entonces recién ellos se encontraban en la posibilidad y en el derecho de acudir ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese momento recién el Jurado Nacional de Elecciones está en posibilidades de resolver el problema. Si no hay esas pruebas, no puede resolver favorablemente ese problema. El Jurado Nacional se pronuncia solo si se ha agotado la vía administrativa interna del partido", mencionó en RPP.

Como se recuerda, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó que se tiene hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados de las elecciones primarias.

Crisis en Acción Popular

Acción Popular se encuentra en una situación de disputa entre dos listas que podrían afectar su inscripción como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones, a pocos días de haberse dado las elecciones primarias.

El equipo de El Poder en Tus Manos de RPP informó que el presidente del partido, Julio Chávez, impugnó ante el JNE los resultados de las primarias que dio como ganador a Alfredo Barnechea como candidato presidencial, alegando un supuesto fraude electoral.

Previamente a los hechos mencionados, la ONPE negó el 7 de diciembre -después de la jornada electoral bajo la modalidad de delegados- que se cometió irregularidades con relación al manejo de la lista de delegados del partido Acción Popular.

El último 11 de diciembre, Alonso Roel Alva, militante de la organización, denunció en RPP que fue suplantado en lista de delegados que votaron en las elecciones primarias.

Tanto Roel Alva como Julio Chávez, sostuvieron que la lista enviada por la ONPE fue elaborada por el Comité Electoral Nacional que presidente Cinthia Pajuelo.

"El organismo central tenía que registralo"

Al respecto, Pablo Hartill, subgerente de documentación e investigación de la ONPE, aseguró que la entidad actúa sobre el reglamento y la norma, respecto a la información que ha recibido de la misma organización política.

"Básicamente debió haberse resuelto en el organismo electoral central [del partido], que dice la norma, porque nosotros no podemos pronunciarnos sobre actos en los que no participamos. Ahora tienen que pasar a las instancias correspondientes que sería el organismo jurisdiccional, para ver cuál es la resolución sobre el asunto", mencionó en Ampliación de Noticias.

"Técnicamente, de nuevo, el organismo electoral central tenía que registrarlo. Hemos tenido reuniones con ellos, con los tres miembros. Ellos fueron los que le otorgaron el permiso a esta persona para que pueda hacer el registro. Esta persona hizo el registro y posterior a este registro es que se envía la carta. Entonces nosotros solo podemos actuar sobre la información que técnicamente ellos han validado", agregó.