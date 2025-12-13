Últimas Noticias
Antonio Ortiz Villano fue proclamado candidato presidencial del partido Salvemos al Perú tras lanzamiento de moneda al aire

por Ernesto Astonitas

·

Mediante el sorteo de una moneda, Antonio Ortiz Villano fue proclamado candidato presidencial del partido Salvemos al Perú, para las Elecciones Generales 2026. El candidato afirmó que su propuesta se basa en honestidad y transparencia.

Lima
00:00 · 04:13
Salvemos al Perú definió su candidato presidencial vía sorteo con lanzamiento de moneda este sábado 13 de diciembre.
Salvemos al Perú definió su candidato presidencial vía sorteo con lanzamiento de moneda este sábado 13 de diciembre. | Fuente: RPP

El partido Salvemos al Perú definió a su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026 tras el lanzamiento de una moneda al aire: el ganador fue Antonio Ortiz Villano, quien se impuso al exministro Mariano González.

Ortiz Villano resaltó que se trató de un proceso transparente, ya que estuvieron presentes todas las autoridades electorales y que esto reflejó su "honestidad y transparencia". 

"Aquí no hay perdedores ni ganadores. Acá todos debemos sumar. Ya basta; estamos divididos izquierda, derecha, todo lo que quieras. No, como cuando juega la Selección Peruana, nos ponemos la camiseta, no existe Universitario, Alianza, nada. Luchamos por la Selección Peruana", declaró Ortiz.

En el sorteo, que se realizó en el local de la Asociación Civil Transparencia, en el distrito limeño de Jesús María; se utilizó una moneda de un sol. Antonio Ortiz Villano eligió cara, lo que finalmente le dio la victoria.

Empate derivó al lanzamiento de moneda

Esta curiosa definición se dio, luego del empate producido entre dos fórmulas presidenciales de  Salvemos al Perú durante el proceso de elecciones primarias, que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre.

Ambas fórmulas obtuvieron el 36.36 % de los votos, según lo reportado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Como se recuerda, el subgerente de Documentación de Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill Montalvo, explicó en RPP que, ante un empate en elecciones primarias, el ganador se definirá mediante un sorteo en un acto público.

El funcionario recordó que existen antecedentes, como en las elecciones distritales, donde los empates se definieron con el lanzamiento de una moneda.

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
