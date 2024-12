¿Se destruirán las actas luego de votar? Esto respondió el presidente del JNE de cara a los comicios 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Roberto Burneo

Luego de las acusaciones de fraude que se instalaron tras las Elecciones 2021, una propuesta, entre tantas presentadas por el Congreso de cara a las Elecciones 2026, es que las actas de votación no sean destruidas luego de contar los votos, sino que se conserven y que incluso una copia sea entregada a las Fuerzas Armadas. Al respecto, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, brindó su opinión en Las Cosas Como Son.

Sobre la conservación de las actas, Burneo Bermejo se mostró a favor de garantizar la transparencia del proceso.

"En cuanto a los votos, vamos a aprender del pasado a efectos de mejorar este tema, para que se garantice la transparencia". Ante la pregunta de que si se conservarán más tiempo las actas, Roberto Burneo dijo: "más tiempo de cara a que se pueda reflejar los votos de las actas", señaló tras recalcar que los partidos políticos deben estar presentes [a través de personeros]; y si no fuera así, agregó que "el sistema electoral sea un poco más proactivo a que el resultado sea el más óptimo, porque quien está en todos lados es el sistema electoral, los representantes de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones, creo que podríamos ser más activos para cuidar que no haya ningún mal manejo de los miembros de mesa que son los que hacen el conteo de votos y lo traducen en las actas".

Presidente del JNE comentó las acciones que realizarán para garantizar la transparencia de las Elecciones 2026

¿Y sobre la propuesta de entregar una copia de las actas a las Fuerzas Armadas?

Sobre entregar las actas a las Fuerzas Armadas, propuesta que se ha dejado sobre la mesa más de una vez en diferentes instancias, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, fue categórico. "Lo veo con pinzas, porque la idea de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad, no garantizar los resultados de las elecciones. Creo que hay otras formas de hacerlo: hay propuestas de que se les dé una copia a cada partido político. Y con 50 partidos políticos [aproximadamente] habría que evaluarlo porque no vamos a exigirle al miembro de mesa que haga 50 copias, eso va a ser una locura".

Evitar errores del pasado

En otra parte de la entrevista, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones aseguró que hará todo lo posible para que los partidos no tengan problemas con su inscripción, como ocurrió en los pasados comicios, donde el sistema colapsó por la cantidad de padrones ingresados a última hora.

"Queremos evitar cualquier sospecha de que hayan sospechas sobre el manejo de la inscripción no digo que lo haya habido, lo que digo es que se tienen que optimizar los procesos, garantizar que los sistemas no se caigan, sobre todo porque van a haber una gran cantidad de partidos y candidatos. Y por lo general los partidos buscan la última hora, no digo que esté mal o esté bien, sino que al final del día lo que hacen es recargar los sistemas. Entonces hay que estar preparados ante escenarios normales y escenarios donde se nos va a exigir al máximo al sistema electoral", contó Roberto Burneo.

¿Y los antecedentes de candidatos?

Burneo también fue consultado sobre la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O., que provocó un debate por llevar el acróstico de una persona condenada por asesinar policías. ¿Cuál es el marco normativo al respecto? Al respecto, respondió.

"El partido de Antauro Humala se inscribió antes de que yo ingresara (...) y luego fue sometido a un proceso de cancelación que lo ve el Poder Judicial, eso no lo ve el Jurado Nacional de Elecciones. En cuanto a su ideario, no decía nada sobre el mensaje que daba esta persona, el señor Antauro Humala, así que hicieron una evaluación integral de todo lo que implicaba la inscripción de este partido".

"[Esta evaluación] la ha hecho el Poder Judicial en primera instancia, ya lo canceló. Pero está en proceso de apelación, entonces lo que estamos esperando, creo que todos, es el resultado de lo que dicte la Sala Civil Permanente de la Corte Civil Suprema (...) el resultado que se realice a nivel del Poder Judicial lo vamos a respetar [con este y otros partidos que pueda ocurrir]", aseguró Burneo.