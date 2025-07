Elecciones 2026: ¿Quiénes están inhabilitados o impedidos de postular, según la ley electoral?

La ley electoral establece quiénes no pueden postular a cargos públicos en las elecciones generales 2026. En el siguiente informe conoce cuáles son esos impedimentos y qué figuras políticas quedarían fuera de carrera, incluso para la presidencia del Perú.

La campaña electoral con miras al 2026 empieza a tomar forma. Ya hay algunas alianzas políticas anunciadas y precandidatos que se perfilan para postular. Pero existe un grupo de políticos con restricciones legales que les impide participar en las elecciones generales 2026 y a pesar de ello manifiestan su intención de candidatear.

Nadie con sentencia firme en primera instancia

Recordemos que los impedimentos para postular están plasmados en la ley electoral, pero, sobre todo, en la Constitución, señala Silvia Guevara, abogada experta en derecho electoral asociada a AKLLA Perú.

“El artículo 34 A señala que están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre las que se recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso. Cualquier persona que tenga una sentencia emitida en primera instancia, a pesar de que todavía no es firme, está impedida de postular. Independientemente del tipo de delito, porque la Constitución no determina ni restringe el tipo específico, habla de un impedimento genérico y alcanza a cualquier tipo de delito doloso”, refirió.

Las inhabilitaciones políticas también cuentan

Estar inhabilitado políticamente por el Congreso es otro de los impedimentos para postular a un cargo público.

En esta situación se encuentra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien fue inhabilitado por el Congreso por diez años. Durante este periodo no podrá aspirar a una candidatura. A raíz de esta inhabilitación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desafilió a Vizcarra de su agrupación política en el sistema del Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Así, sin vinculación con algún partido, las posibilidades del expresidente de ostentar el sillón presidencial son nulas.

Pero, a pesar de ello, él manifiesta su intención de participar como candidato presidencial del partido Perú Primero. Sus redes sociales oficiales dan cuenta de sus viajes recorriendo el país, en caravanas y diversas actividades proselitistas. Su visita más reciente ha sido a la ciudad de Huánuco.

Martín Vizcarra anunciando en su cuenta de TikTok que se dirige a tomar el vuelo que lo llevará a Huánuco, donde hizo actividad proselitista. | Fuente: TikTok

Sin afiliación política

Otro personaje impedido de postular a la presidencia de la República es Pedro Castillo Terrones que, pese a no tener sentencia firme, no tiene posibilidades de postular a la presidencia, su partido Todos con el Pueblo, se encuentra en proceso de inscripción y, por ende, no forma parte del grupo de 43 partidos políticos que lograron inscribirse hasta el 12 de abril de este año para estar habilitados para participar de las elecciones.

El expresidente está recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo prisión preventiva, debido a que en su contra recae una acusación penal por el intento de golpe de Estado registrado el siete de diciembre de 2022. A la fecha, su única posibilidad de candidatear en el 2026 sería postulando al Congreso, pero esto depende de que otra condición se cumpla, así advirtió la abogada Silvia Guevara:

“Como su partido está en vías de inscripción, lógicamente no puede postular con esa organización política. Entonces, para él se abre otra posibilidad: que su partido pueda darle la autorización correspondiente para que participe como invitado designado con otra organización política. Eso también es factible, siempre y cuando su partido no participe en la elección”, señaló la experta.

Guevara agrega que la figura de participación por designación está considerada en la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

“La autorización sí es factible porque está dentro de la potestad de la organización política, darle a sus afiliados esta facultad para que participen. La condición es que en el proceso y en la jurisdicción en la que se va a presentar esta candidatura no participe al mismo tiempo la organización política que concede el permiso”, detalló.

Pedro Castillo recluido en el penal de Barbadillo, coordina con actores políticos lo que ha denominado "la gran unidad nacional" con miras al 2026. | Fuente: Justicia TV - YouTube

¿Campaña política desde prisión?

Desde que Castillo Terrones emitió un comunicado el pasado diez de junio a través de sus redes oficiales, llamando a la unidad de los grupos políticos y ciudadanos afines a su ideología para participar en las Elecciones Generales 2026, actores políticos lo han visitado en el penal de Barbadillo para, tal como ellos mismos lo han señalado, encaminar este llamado de participación política.

Uno de ellos ha sido Virgilio Acuña Peralta, líder del Partido Democrático Federal, quien a su salida del penal afirmó haber hecho coordinaciones políticas con el exmandatario.

“... Hemos acordado apoyar y sumarnos a este llamado que ha hecho el presidente [...] Hemos hablado ampliamente respecto a la construcción de la unidad política y social… Me ha dicho el presidente Castillo, que está recibiendo diariamente la visita de muchas organizaciones políticas, sociales, regionales, y de personalidades que están dispuestos a construir la gran unidad nacional”, se le escucha en su video de TikTok.

Y no es el único, Anahí Durand, su exministra de Estado, también lo visitó en el marco de este llamado a la unidad con fines políticos. Así lo demuestra su cuenta de TikTok donde publicó una foto afirmando que “se avanza en la construcción de una sola fuerza para las generales del 2026”.

Al respecto consultamos al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la actividad política del interno Castillo, pero comunicaron que no harían pronunciamiento al respecto.

El desprestigio político mantiene vivos a estos personajes

Con pocas chances o nulas en el 2026, ¿qué hace que estos personajes sigan aferrándose a una eventual campaña política que no podrían sostener?, el analista político y docente de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas opinó que existen dos dimensiones que explican este fenómeno, el primero de ellos, el desprestigio generalizado que posee la clase política actual, que le da vida a estos personajes.

“Tenemos una presidenta que es la más impopular del mundo, según diferentes estudios, y el Congreso peruano también es la institución parlamentaria más repudiada, por lo menos del continente, (y eso lo dice el Latinobarómetro claramente). Entonces, el desprestigio del establishment es de tal magnitud, no visto en América Latina, que personajes que se pueden percibir como opositores a dicho establishment tienen cierto arraigo electoral”, explicó.

Agregó que la segunda dimensión tiene que ver con el mesianismo político: “nos referimos al líder mesiánico demagogo, del caudillo que cree estar por encima de las instituciones y que es el gran salvador del Perú. No es la primera vez que sucede. La historia política del Perú está llena de caudillos y demagogos [...] Yo creo que estamos ante un escenario inédito, primero. Porque son 43 partidos y eso fragmenta en demasía el voto, porque con muy poco se puede llegar a una segunda vuelta. Y en segundo lugar, y esto no se ha estudiado lo suficiente, por todos estos cambios legales que ha hecho el Congreso actual, el Perú ha transitado de ser un sistema político semipresidencial a la francesa, a un parlamentarismo chicha. Es decir, el poder ya no recae en el Ejecutivo, se ha trasladado al Congreso, pero de una manera puesta a la 'chambonada' porque no hay sistema de partidos. Y eso creo que todavía no ha calado en el imaginario electoral peruano, porque siempre hemos tenido la imagen del presidente”, explicó Cárdenas.

Finalmente, tenemos a Antauro Humala que, pese a haber salido de la cárcel tras 17 años por el caso ‘Andahuaylazo’, no ha pagado el total de la reparación civil de un millón 283 mil soles que se le impuso como parte de la condena.

Con posibilidades o no, lo cierto es que estos personajes políticos buscan consolidar sus partidos, hacerse fuertes gracias al voto ciudadano para que las agrupaciones que representan no pierdan la inscripción o no resten simpatizantes y mantengan su presencia política.