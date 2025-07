¿Qué partidos se unen para las Elecciones 2026? Estas son las alianzas electorales anunciadas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reloj avanza y el plazo para inscribir alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vence el próximo 2 de agosto. En medio de un escenario político fragmentado y con 43 partidos inscritos, varias organizaciones ya han anunciado su intención de ir en coalición para participar en las Elecciones Generales 2026. Algunas han planteado una agenda en común; otras buscan unir fuerzas para reforzar equipos y aumentar sus posibilidades de superar la valla electoral.

Una de las primeras alianzas en anunciarse

La cobertura El Poder en tus Manos sigue de cerca las conversaciones entre las diversas fuerzas políticas en busca de alianzas. A inicios de julio, Carlo Magno Salcedo, secretario general de doctrina y formación política de Ahora Nación, informó a RPP que el partido que lidera el exrector de la UNI, Alfonso López Chau, estaba llegando a planteamientos cada vez más concretos para la conformación de una coalición con los partidos Primero La Gente y Salvemos al Perú

Esta información fue respaldada días atrás por Miguel del Castillo, presidente de la Comisión Política del partido Primero La Gente, quien indicó a este medio que, en los próximos días, se elaborará el expediente oficial para solicitar la inscripción de la coalición ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de presentarlo a más tardar el 20 de julio.

El lunes 14 el acuerdo político entre las cuatro agrupaciones fue confirmado públicamente por el exministro del Interior Mariano González, militante de Salvemos al Perú.

"Venimos trabajando en una mesa cuatro organizaciones políticas: Ahora Nación, el partido Primero La Gente, un sector del Partido de los Trabajadores y Salvemos al Perú, que es el partido al que yo pertenezco", dijo en entrevista en Prueba de Fuego.

González precisó que el paso siguiente es que cada organización ratifique el acuerdo de alianza a través de sus respectivas dirigencias internas. “Estamos en un proceso que, en muy breve plazo, va a dar sus frutos”, añadió.

Desde el Partido de los Trabajadores y Emprendedores señalaron a RPP que próximamente definirán con qué partido formarán una alianza electoral.

PPC y Unidad y Paz se suman al proceso de construcción de alianzas

El sábado 12 de julio, el Partido Popular Cristiano (PPC) celebró su primer Congreso Nacional Extraordinario “Luz Álvarez de Schulz”, en el que el Comité Ejecutivo Nacional aprobó —por mayoría— la decisión de participar en las Elecciones Generales 2026 en alianza con el partido Unidad y Paz, liderado por el congresista Roberto Chiabra (APP). En el mismo evento, se acordó que Chiabra será el candidato presidencial de la coalición.

En entrevista con RPP, Carlos Neuhaus precisó que, si bien la propuesta ya fue aprobada por la dirigencia del PPC, aún debe ser ratificada internamente por Unidad y Paz en el transcurso de esta semana. Señaló que ambas agrupaciones coinciden en temas como seguridad ciudadana, informalidad laboral, minería y apoyo a la pequeña empresa.

Además, recalcó que la coalición “sigue abierta” a la incorporación de otras fuerzas políticas antes del cierre del plazo para inscribir alianzas, previsto para el 2 de agosto.

En las últimas semanas, el PPC sostuvo acercamientos con distintas agrupaciones para formar una alianza, entre ellas Fuerza Moderna, liderada por la exministra Fiorella Molinelli, y Libertad Popular, del exministro Rafael Belaúnde. Sin embargo, el diálogo se habría entrampado tras la propuesta de que Roberto Chiabra encabece la fórmula presidencial desde el inicio, según indicaron fuentes de Libertad Popular.

"El programa siempre ha estado ahí. Ya nosotros habíamos avanzado bastante con el general Chiabra cuando se unieron otros partidos y nosotros manifestamos eso en las reuniones. Y yo quisiera decir que no he participado en esas reuniones [de diálogo], porque en ese momento yo podía ser un posible candidato, pero di un paso al costado por una alianza. Creo que ahí no han sabido entender [estas organizaciones]. Pero lo que quisiera es ver de aquí para adelante, no nos quedemos atracados en el pasado y superemos pequeños impasses, lo importante es mirar hacia adelante. Tenemos los peruanos, que ocupamos el [sector] centro-derecha, ver la manera de unir esfuerzos para sacar a nuestro querido Perú adelante", precisó Neuhaus.

Entre coincidencias y diálogo: así avanzan Nuevo Perú y Voces del Pueblo

A través de un comunicado, Nuevo Perú por el Buen Vivir informó que busca competir en las Elecciones Generales 2026 en alianza con tres agrupaciones políticas, incluida Voces del Pueblo, encabezada por el congresista Guillermo Bermejo.

La decisión de avanzar en la formación de una coalición "con partidos izquierda y organizaciones sociales populares" fue adoptada durante el Primer Consejo Nacional Extraordinario, realizado el pasado 13 de julio, donde participaron representantes de distintas bases del partido.

La coalición anunciada por Nuevo Perú por el Buen Vivir también incluiría al partido Unidad Popular, liderado por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. No obstante, esta organización no puede suscribir en lo formal una alianza para las Elecciones Generales 2026, ya que obtuvo su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) después del 12 de abril, fecha límite legal para que los partidos queden habilitados para participar en los comicios presidenciales y congresales.

Sin embargo, los militantes de esta organización política sí podrían postular al Congreso o al Parlamento Andino como invitados de la alianza, siempre que el acuerdo consigne expresamente su participación. De esta manera, podrían sumar apoyo dentro de la coalición, según explicó José Manuel Villalobos, experto en materia electoral.

"La ley te permite postular por un partido distinto al tuyo sin que renuncies, siempre y cuando tu organización te autorice y no se presenten candidatos. Entonces, el partido de Duberlí [Rodríguez] puede autorizar a sus militantes a postular por otro partido, y como no va a poder presentar candidato, se cumple ese requisito que establece la ley", indicó.