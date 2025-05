Presidentes del PRIN y Libertad Popular a favor de mayor fiscalización de firmas en la inscripción de organizaciones políticas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De las 43 organizaciones políticas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 32 presentan miles de firmas observadas por parte del Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), producto de la verificación realizada a las fichas de afiliados que presentaron para lograr la inscripción.

Este resultado fue dado a conocer a la opinión pública, luego de que miles de ciudadanos en redes sociales denunciaron aparecer afiliados a partidos políticos sin haber dado su consentimiento. A ello se sumaron investigaciones periodísticas que revelaron la afiliación irregular a partidos como Primero La Gente, hechas con un mismo puño gráfico.

Las organizaciones Partido Regionalista de Integración Regional (PRIN) y Libertad Popular figuran en la lista de esos 32 partidos y sus presidentes fundadores explicaron en Ampliación de Noticias de RPP, las posibles causas de estas firmas observadas.

Libertad Popular registra 11 firmas observadas. Rafael Belaúnde Llosa, presidente de esta agrupación, señaló que este número se encuentra dentro del margen de error.

“Nosotros hemos presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones 65 mil fichas de afiliados y hemos tenido una observación sobre 111, eso representa 15 o 16 [firmas] por cada diez mil, es un número ínfimo. Nosotros hemos tenido un sistema de control, primero estadístico y, luego, de muestras. Siempre puede ocurrir que algún entusiasta de provincias [coordinador del partido] manda las firmas y por querer tener más, ya que cada región tenía una cuota, pudo suceder. Pero lo que me parece que no es aceptable son los niveles de firmas provenientes de un mismo puño gráfico. Yo creo que donde hay que estar atentos es en aquellos casos donde el problema es sistemático”, indicó.

Por su parte, Walter Chirinos Purizaga, presidente del partido PRIN que registra 1392 firmas observadas, señaló que a la interna se ha realizado una investigación que llevará a sanción a los responsables.

“Las firmas observadas no forman parte de los afiliados actuales. Hubo personas que volvieron a firmar por segunda y tercera vez con el fin de poder ingresar [al grupo de] a los afiliados. Se ha tratado de confundir como si los partidos han querido ingresar firmas falsas y que con eso se han inscrito, no. Eso no ha sido así”, expresó.

Precisó que preliminarmente, a la interna del partido PRIN, se ha identificado a una persona que habría hecho más de una firma de propio puño para poder cumplir la cuota de afiliados. Esto, aseguró, será sancionado por el comité de ética de la organización.

¿Cómo corregir este problema del sistema electoral?

Ambos dirigentes coincidieron que se debe mejorar la fiscalización durante el proceso e inscripción de partidos y que debe existir sanciones para aquellas agrupaciones que cometan irregularidades o que busquen sorprender a las autoridades electorales.

Walter Chirinos propuso que “se debe autorizar que los partidos podamos hacer uso del sistema biométrico y con eso se terminaría el problema, un mecanismo que recién ha sido aprobado por el Congreso”, señaló.

Rafael Belaúnde indicó: no se puede hacer trampa para inscribir a un partido político. No hay marco legal para retirar la inscripción por estos casos, pero hay caminos que podrían aplicarse para sancionar como corresponde”.