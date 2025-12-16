Transparencia es acreditada por el JNE como observadora electoral para las Elecciones Generales del 2026

La Asociación Civil Transparencia informó que fue acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como institución facultada para presentar observadores electorales durante el proceso de las Elecciones Generales 2026, de acuerdo con la Resolución N.º 0667-2025-JNE.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que con esta acreditación se reafirma su rol histórico “como organización nacional de observación electoral”.

Asimismo, su compromiso permanente “con la defensa de la democracia, la integridad de los procesos electorales y el fortalecimiento de la confianza ciudadana”.

Cabe destacar que, desde 1995, la organización sin fines de lucro promueve la participación ciudadana a través de una red nacional de voluntariado que monitorea los procesos de elección de autoridades en todo el país, proporcionando información independiente y formulando recomendaciones orientadas a mejorar la calidad y legitimidad de las elecciones.

“De cara al proceso electoral de 2026, asumimos esta responsabilidad con rigurosidad, independencia y compromiso democrático, convencido de que la observación electoral constituye un pilar fundamental para garantizar elecciones libres, transparentes y confiables”, señaló Transparencia.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de seguir trabajando por elecciones íntegras y por el fortalecimiento de la democracia en el país.