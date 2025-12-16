Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Transparencia es acreditada por el JNE como observadora electoral para las Elecciones Generales del 2026

Transparencia es acreditada oficialmente para la Observación Electoral 2026
Transparencia es acreditada oficialmente para la Observación Electoral 2026 | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Asociación Civil Transparencia fue autorizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en la observación de los comicios de 2026, reafirmando su compromiso con la vigilancia ciudadana, la transparencia electoral y el fortalecimiento de la democracia.

La Asociación Civil Transparencia informó que fue acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como institución facultada para presentar observadores electorales durante el proceso de las Elecciones Generales 2026, de acuerdo con la Resolución N.º 0667-2025-JNE.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que con esta acreditación se reafirma su rol histórico “como organización nacional de observación electoral”.

Asimismo, su compromiso permanente “con la defensa de la democracia, la integridad de los procesos electorales y el fortalecimiento de la confianza ciudadana”.

Cabe destacar que, desde 1995, la organización sin fines de lucro promueve la participación ciudadana a través de una red nacional de voluntariado que monitorea los procesos de elección de autoridades en todo el país, proporcionando información independiente y formulando recomendaciones orientadas a mejorar la calidad y legitimidad de las elecciones.

“De cara al proceso electoral de 2026, asumimos esta responsabilidad con rigurosidad, independencia y compromiso democrático, convencido de que la observación electoral constituye un pilar fundamental para garantizar elecciones libres, transparentes y confiables”, señaló Transparencia.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de seguir trabajando por elecciones íntegras y por el fortalecimiento de la democracia en el país.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Transparencia JNE Elecciones 2026 El Poder en tus Manos Asociación Civil Transparencia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA