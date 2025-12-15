Elecciones 2026: padrón electoral definitivo habilita a más de 27 millones de peruanos para votar

Un total de 27 millones 325 mil 432 peruanos se encuentran habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril, según el padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el organismo electoral, el padrón fue aprobado mediante la Resolución N° 745-2025-JNE, luego de verificar el proceso de depuración realizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el cual incluyó la actualización de datos, la exclusión de personas fallecidas y la revisión de inhabilitaciones vigentes establecidas por el Congreso de la República.

En el documento se explica que el 13 de noviembre el Reniec envió al JNE el padrón electoral preliminar conforme a lo que establece la norma. Y que, el 10 de diciembre, remitió una versión más actualizada y depurada del citado registro para su respectiva fiscalización por el órgano electoral.

El padrón electoral definitivo, aprobado por el JNE, establece que más de 26 millones 114 mil electores residen en territorio nacional, mientras que alrededor de un millón 200 mil peruanos viven en el extranjero, quienes también podrán participar en la jornada electoral.