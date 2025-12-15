Últimas Noticias
Elecciones 2026: padrón electoral definitivo habilita a más de 27 millones de peruanos para votar | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral definitivo para las Elecciones Generales 2026, que determina el número de peruanos habilitados para votar en los comicios del 12 de abril próximo.

Un total de 27 millones 325 mil 432 peruanos se encuentran habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril, según el padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el organismo electoral, el padrón fue aprobado mediante la Resolución N° 745-2025-JNE, luego de verificar el proceso de depuración realizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el cual incluyó la actualización de datos, la exclusión de personas fallecidas y la revisión de inhabilitaciones vigentes establecidas por el Congreso de la República.

En el documento se explica que el 13 de noviembre el Reniec envió al JNE el padrón electoral preliminar conforme a lo que establece la norma. Y que, el 10 de diciembre, remitió una versión más actualizada y depurada del citado registro para su respectiva fiscalización por el órgano electoral.

El padrón electoral definitivo, aprobado por el JNE, establece que más de 26 millones 114 mil electores residen en territorio nacional, mientras que alrededor de un millón 200 mil peruanos viven en el extranjero, quienes también podrán participar en la jornada electoral.

Extracto de la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Extracto de la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). | Fuente: RPP

Exclusión de ciudadanos inhabilitados por el Congreso

Asimismo, el JNE dispuso el retiro del padrón electoral de ocho ciudadanos inhabilitados por el Congreso, medida que impacta directamente en su derecho al voto. Entre ellos figuran el expresidente Martín Vizcarra, los excongresistas Freddy Díaz y Yessenia Ponce, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, así como los exministros Víctor Zamora y Pilar Mazzetti, el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Aguila, y el exjuez supremo César Hinostroza.

En los comicios de abril de 2026, los ciudadanos elegirán al presidente de la República, así como a los senadores, diputados y parlamentarios andinos, en el marco del retorno a la bicameralidad.

Extracto de la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Extracto de la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). | Fuente: RPP
