Asociación Civil Transparencia: En 30 de 39 partidos políticos que celebraron elecciones primarias no hubo competencia interna

En RPP, Álvaro Henzler, de la Asociación Civil Transparencia, brindó algunas conclusiones sobre las elecciones primarias de los partidos políticos que buscan participar en los comicios generales del próximo año.

El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, afirmó que no hubo competencia interna en la mayoría de los partidos políticos que celebraron el pasado 7 de diciembre elecciones primarias, bajo la modalidad de delegados, con el fin de definir a sus candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.



En el programa Las cosas como son, de RPP TV, dijo que ninguna organización política aplicó en su elección primaria la fórmula mixta de militantes y ciudadanos, y solo dos partidos, Apra y Renovación Popular, utilizaron la modalidad de un militante un voto, mientras que 37 partidos optaron por la elección a través de delegados.



Henzler explicó que 30 de las 39 agrupaciones políticas que pasaron por primarias tuvieron candidatos presidenciales únicos. "Es decir, no ha habido competencia interna", lamentó.



Centralismo del voto

Asimismo, cuestionó la representatividad de la elección de candidatos, al apuntar que aproximadamente 1 200 delegados fueron seleccionados por los partidos para elegir a sus candidatos; esto es, un promedio de entre 25 y 30 personas por agrupación.



"De las 39 agrupaciones políticas, solamente tres casos es donde hay delegados que han votado en regiones para elegir las autoridades nacionales", expresó.



Detalló que el Frepap tuvo delegados que votaron en todas las regiones del país; mientras que el Partido Patriótico del Perú llevó a cabo sus comicios en 12 regiones; entre tanto, el Partido Un Camino Diferente celebró sus primarias en Trujillo. "El resto de 36 partidos, si bien contaban con delegados elegidos en provincias, votaron en Lima", precisó.



Álvaro Henzler sostuvo que, en contraste con los incidentes en partidos individuales, como Acción Popular, las tres alianzas electorales (Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) han "funcionado muy bien", llegando a acuerdos y presentando candidatos únicos.



Cuando se le consultó sobre el voto digital, manifestó que lo ve como una iniciativa "positiva" que garantiza el derecho al voto de poblaciones vulnerables, militares, policías y peruanos en el extranjero.