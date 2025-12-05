Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Elecciones por delegados: representantes de la militancia definirán a sus candidatos

7 de diciembre: delegados definirán candidaturas 2026 en un sistema con poca competencia interna.
7 de diciembre: delegados definirán candidaturas 2026 en un sistema con poca competencia interna. | Fuente: RPP
Catalina Quinto

por Catalina Quinto

·

Las elecciones por delegados del 7 de diciembre serán decisivas para definir quiénes competirán en las Elecciones Generales 2026. Mientras cinco partidos irán a comicios internos con más de una lista, la mayoría presentará listas únicas, reflejando modelos opuestos de democracia interna.

Este domingo 7 de diciembre, 37 organizaciones políticas realizarán elecciones internas bajo la modalidad de delegados, un mecanismo previsto en la Ley de Organizaciones Políticas que exige que la militancia vote por representantes intermediarios, quienes luego decidirán la fórmula presidencial y las listas parlamentarias. 

A diferencia de la votación del 30 de noviembre, que permitió definir candidaturas de forma directa, este segundo proceso presenta una dinámica distinta: competencia interna en algunos partidos y listas únicas en otros. Los representantes o delegados de las agrupaciones políticas, también fueron elegidos por la gran militancia el pasado el 30 de noviembre.

1. Partidos con competencia interna (más de una lista)

Se trata de organizaciones en las que la militancia deberá escoger entre más de una lista de precandidatos para las elecciones generales 2026.

Salvemos al Perú

  • Antonio Ortíz – Lista 1

  • Mariano González – Lista 2

  • Ricardo Velásquez – Lista 3

  • David Mamani – Lista 4

  • Ramiro Málaga – Lista 5

Primero la Gente

  • Marisol Pérez Tello

  • Miguel del Castillo

PRIN

  • Liliana Humala – Lista 1

  • Walter Chirinos – Lista 2

Partido Morado

  • Mesías Guevara – Lista 1

  • Richard Arce – Lista 2

  • Manuel Quiroz – Lista 3

Acción Popular

  • Julio Chávez – Lista 1

  • Víctor García Belaúnde – Lista 2

  • Edwin Martínez – Lista 3

  • Higinio Torres – Lista 4

  • Erwin Pinedo – Lista 5

  • Alfredo Barnechea – Lista 6

2. Partidos con lista única

En este bloque se encuentran las organizaciones que han presentado una sola lista. En muchos casos, refleja ausencia de competencia interna en la estructura partidaria.

  • Venceremos: Ronald Atencio

  • Unidad Nacional: Roberto Chiabra

  • Un Camino Diferente: Rosario del Pilar Fernández Bazán

  • Progresemos: Paul Jaimes Blanco

  • Podemos Perú: José Luna

  • Perú Moderno: Carlos Jaico

  • Sí Creo: Carlos Espá

  • Perú Acción: Francisco Diez Canseco Távara

  • Perú Libre: Vladimir Cerrón

  • Integridad Democrática: Wolfang Grozo Costa

  • Cooperación Popular: Yhonny Lescano Ancieta

  • Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller Gutiérrez

  • País para Todos: Carlos Álvarez

  • Frente de la Esperanza: Luis Fernando Olivera

  • Somos Perú: George Forsyth

  • Partido Democrático Federal: Armando Masse

  • Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales Castillo

  • Partido Demócrata Unido: Charlie Carrasco Salazar

  • Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto

  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra

  • Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont

  • Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra

  • Ahora Nación: Alfonso López

  • Fuerza Popular: Keiko Fujimori

  • Alianza para el Progreso: César Acuña

  • Perú Primero: Mario Vizcarra

  • Libertad Popular: Rafael Belaúnde

  • Juntos por el Perú: Roberto Sánchez

  • Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli

  • Avanza País: Phillip Butters

Te recomendamos

¿Qué viene después?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la institución proclamará los resultados de las elecciones primarias realizadas por 39 partidos políticos en todo el país hasta el 15 de diciembre, cumpliendo los plazos que permitirán avanzar hacia la siguiente etapa del cronograma electoral. La autoridad precisó que el objetivo es garantizar un proceso transparente y ordenado antes de la presentación oficial de candidatos.

La jornada electoral se desarrollará entre las 8 a.m. y las 3 p.m., tras lo cual se dio inicio al escrutinio interno en cada organización política para definir a sus representantes.

El titular del organismo electoral también señaló que el trabajo del JNE se intensificará a partir de la siguiente fecha clave:

  • 23 de diciembre: fecha máxima en que las organizaciones políticas deben presentar las hojas de vida y documentos obligatorios de sus candidatos, que serán objeto de evaluación por parte del JNE.

Revisión, depuración y candidatura oficial

Entre el 23 de diciembre y el 14 de marzo, el organismo electoral realizará un proceso de revisión, verificación y depuración de las listas de candidatos que fueron electos en las primarias.

En esta etapa se evaluarán:

  • Requisitos de postulación

  • Hojas de vida y antecedentes

  • Planes de gobierno

  • Documentación complementaria

El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El poder en tus manos RPP Noticias Elecciones 2026 RPP

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA