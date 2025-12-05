Elecciones por delegados: representantes de la militancia definirán a sus candidatos

Las elecciones por delegados del 7 de diciembre serán decisivas para definir quiénes competirán en las Elecciones Generales 2026. Mientras cinco partidos irán a comicios internos con más de una lista, la mayoría presentará listas únicas, reflejando modelos opuestos de democracia interna.

Este domingo 7 de diciembre, 37 organizaciones políticas realizarán elecciones internas bajo la modalidad de delegados, un mecanismo previsto en la Ley de Organizaciones Políticas que exige que la militancia vote por representantes intermediarios, quienes luego decidirán la fórmula presidencial y las listas parlamentarias.

A diferencia de la votación del 30 de noviembre, que permitió definir candidaturas de forma directa, este segundo proceso presenta una dinámica distinta: competencia interna en algunos partidos y listas únicas en otros. Los representantes o delegados de las agrupaciones políticas, también fueron elegidos por la gran militancia el pasado el 30 de noviembre.

1. Partidos con competencia interna (más de una lista)

Se trata de organizaciones en las que la militancia deberá escoger entre más de una lista de precandidatos para las elecciones generales 2026.

Salvemos al Perú

Antonio Ortíz – Lista 1





Mariano González – Lista 2





Ricardo Velásquez – Lista 3





David Mamani – Lista 4





Ramiro Málaga – Lista 5





Primero la Gente

Marisol Pérez Tello





Miguel del Castillo





PRIN

Liliana Humala – Lista 1





Walter Chirinos – Lista 2





Partido Morado

Mesías Guevara – Lista 1





Richard Arce – Lista 2





Manuel Quiroz – Lista 3





Acción Popular

Julio Chávez – Lista 1





Víctor García Belaúnde – Lista 2





Edwin Martínez – Lista 3





Higinio Torres – Lista 4





Erwin Pinedo – Lista 5





Alfredo Barnechea – Lista 6





2. Partidos con lista única

En este bloque se encuentran las organizaciones que han presentado una sola lista. En muchos casos, refleja ausencia de competencia interna en la estructura partidaria.

Venceremos: Ronald Atencio





Unidad Nacional: Roberto Chiabra





Un Camino Diferente: Rosario del Pilar Fernández Bazán





Progresemos: Paul Jaimes Blanco





Podemos Perú: José Luna





Perú Moderno: Carlos Jaico





Sí Creo: Carlos Espá





Perú Acción: Francisco Diez Canseco Távara





Perú Libre: Vladimir Cerrón





Integridad Democrática: Wolfang Grozo Costa





Cooperación Popular: Yhonny Lescano Ancieta





Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller Gutiérrez





País para Todos: Carlos Álvarez





Frente de la Esperanza: Luis Fernando Olivera





Somos Perú: George Forsyth





Partido Democrático Federal: Armando Masse





Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales Castillo





Partido Demócrata Unido: Charlie Carrasco Salazar





Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto





Partido de los Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra





Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont





Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra





Ahora Nación: Alfonso López





Fuerza Popular: Keiko Fujimori





Alianza para el Progreso: César Acuña





Perú Primero: Mario Vizcarra





Libertad Popular: Rafael Belaúnde





Juntos por el Perú: Roberto Sánchez





Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli





Avanza País: Phillip Butters



¿Qué viene después?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la institución proclamará los resultados de las elecciones primarias realizadas por 39 partidos políticos en todo el país hasta el 15 de diciembre, cumpliendo los plazos que permitirán avanzar hacia la siguiente etapa del cronograma electoral. La autoridad precisó que el objetivo es garantizar un proceso transparente y ordenado antes de la presentación oficial de candidatos.

La jornada electoral se desarrollará entre las 8 a.m. y las 3 p.m., tras lo cual se dio inicio al escrutinio interno en cada organización política para definir a sus representantes.

El titular del organismo electoral también señaló que el trabajo del JNE se intensificará a partir de la siguiente fecha clave:

23 de diciembre: fecha máxima en que las organizaciones políticas deben presentar las hojas de vida y documentos obligatorios de sus candidatos, que serán objeto de evaluación por parte del JNE.

Revisión, depuración y candidatura oficial

Entre el 23 de diciembre y el 14 de marzo, el organismo electoral realizará un proceso de revisión, verificación y depuración de las listas de candidatos que fueron electos en las primarias.

En esta etapa se evaluarán:

Requisitos de postulación

Hojas de vida y antecedentes

Planes de gobierno

Documentación complementaria