Elecciones por delegados: representantes de la militancia definirán a sus candidatos

Este domingo 7 de diciembre, 37 organizaciones políticas realizarán elecciones internas bajo la modalidad de delegados, un mecanismo previsto en la Ley de Organizaciones Políticas que exige que la militancia vote por representantes intermediarios, quienes luego decidirán la fórmula presidencial y las listas parlamentarias.
A diferencia de la votación del 30 de noviembre, que permitió definir candidaturas de forma directa, este segundo proceso presenta una dinámica distinta: competencia interna en algunos partidos y listas únicas en otros. Los representantes o delegados de las agrupaciones políticas, también fueron elegidos por la gran militancia el pasado el 30 de noviembre.
1. Partidos con competencia interna (más de una lista)
Se trata de organizaciones en las que la militancia deberá escoger entre más de una lista de precandidatos para las elecciones generales 2026.
Salvemos al Perú
Primero la Gente
Marisol Pérez Tello
Miguel del Castillo
PRIN
Partido Morado
Mesías Guevara – Lista 1
Richard Arce – Lista 2
Manuel Quiroz – Lista 3
Acción Popular
2. Partidos con lista única
En este bloque se encuentran las organizaciones que han presentado una sola lista. En muchos casos, refleja ausencia de competencia interna en la estructura partidaria.
Venceremos: Ronald Atencio
Unidad Nacional: Roberto Chiabra
Un Camino Diferente: Rosario del Pilar Fernández Bazán
Progresemos: Paul Jaimes Blanco
Podemos Perú: José Luna
Perú Moderno: Carlos Jaico
Sí Creo: Carlos Espá
Perú Acción: Francisco Diez Canseco Távara
Perú Libre: Vladimir Cerrón
Integridad Democrática: Wolfang Grozo Costa
Cooperación Popular: Yhonny Lescano Ancieta
Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller Gutiérrez
País para Todos: Carlos Álvarez
Frente de la Esperanza: Luis Fernando Olivera
Somos Perú: George Forsyth
Partido Democrático Federal: Armando Masse
Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales Castillo
Partido Demócrata Unido: Charlie Carrasco Salazar
Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto
Partido de los Trabajadores y Emprendedores: Napoleón Becerra
Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont
Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra
Ahora Nación: Alfonso López
Fuerza Popular: Keiko Fujimori
Alianza para el Progreso: César Acuña
Perú Primero: Mario Vizcarra
Libertad Popular: Rafael Belaúnde
Juntos por el Perú: Roberto Sánchez
Alianza Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli
Avanza País: Phillip Butters
¿Qué viene después?
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la institución proclamará los resultados de las elecciones primarias realizadas por 39 partidos políticos en todo el país hasta el 15 de diciembre, cumpliendo los plazos que permitirán avanzar hacia la siguiente etapa del cronograma electoral. La autoridad precisó que el objetivo es garantizar un proceso transparente y ordenado antes de la presentación oficial de candidatos.
La jornada electoral se desarrollará entre las 8 a.m. y las 3 p.m., tras lo cual se dio inicio al escrutinio interno en cada organización política para definir a sus representantes.
El titular del organismo electoral también señaló que el trabajo del JNE se intensificará a partir de la siguiente fecha clave:
Revisión, depuración y candidatura oficial
Entre el 23 de diciembre y el 14 de marzo, el organismo electoral realizará un proceso de revisión, verificación y depuración de las listas de candidatos que fueron electos en las primarias.
En esta etapa se evaluarán:
Requisitos de postulación
Hojas de vida y antecedentes
Planes de gobierno
Documentación complementaria