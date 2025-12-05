Acción Popular enfrenta disputa interna por la elección de delegados y la definición de su candidatura presidencial

Cinco de los seis precandidatos a la Presidencia por Acción Popular. Julio Chávez no participó en el debate realizado el 26 de noviembre. | Fuente: RPP

La disputa interna

Sin embargo, esa afirmación fue rechazada este miércoles en Ampliación de Noticias de RPP por el secretario general del partido, Juan Abad, quien aseguró que dicha proclamación no es cierta y que el proceso oficial para definir al candidato presidencial recién se realizará este domingo 7 de diciembre mediante el sistema de delegados

"[Este domingo 7 de diciembre] se va a elegir a los candidatos a la Presidencia de Acción Popular, senadores y diputados. Pero hay un candidato, el señor Julio Chávez Chiong, que es presidente del partido, que ha mencionado en todos los medios de comunicación que él ya ha sido elegido candidato a la Presidencia el domingo pasado, lo cual no es absolutamente cierto", señaló.

"Son seis candidatos [a la Presidencia], hoy en día no hay un ganador", reiteró.

El dirigente también cuestionó el comportamiento de Chávez Chiong, a quien acusó de difundir “información falsa”, incluyendo —según dijo— señalamientos de que Abad habría contratado “matones” para impedir el ingreso de militantes a una sede partidaria, y de que la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cynthia Pajuelo, tendría el mandato vencido. Abad precisó que el periodo de Pajuelo concluye en febrero de 2025, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Es preciso señalar que, el jueves 4 diciembre, un grupo de militantes de Acción Popular —entre ellos el excongresista Ricardo Burga— realizó un plantón frente a la sede de la ONPE para denunciar que los delegados elegidos en las elecciones internas del pasado 30 de noviembre habrían sido modificados sin autorización. Según afirmaron, este cambio afectaría la representatividad de los votantes y favorecería al precandidato presidencial Alfredo Barnechea.

En tanto, a través de una nota de prensa, la ONPE señaló que, en el caso específico de Acción Popular, los nombres de los delegados fueron comunicados a través del Registro de Elecciones Primarias (REP) por "la propia presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo Chávez, quien había sido autorizada a ingresar a dicha plataforma tecnológica por su partido político".

¿Qué dice la ONPE sobre Acción Popular?

A través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Elecctorales (ONPE) señaló que "en el caso específico de Acción Popular, los nombres de los delegados fueron comunicados a través del Registro de Elecciones Primarias (REP) por la propia presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo Chávez, quien había sido autorizada a ingresar a dicha plataforma tecnológica por su partido político".

Además, indicaron que El “Reglamento de las elecciones primarias de las organizaciones políticas en el ámbito de las Elecciones Generales 2026”, señala que " para efectos de la organización y ejecución de las elecciones primarias, la ONPE coordina con el presidente del órgano electoral central de la agrupación política y que este órgano es la instancia responsable de comunicar a la ONPE los resultados de la elección de delegados"



"La ONPE no es competente para dirimir cuestiones internas previas a la información que la organización política efectuará respecto de las candidaturas a Elecciones Primarias de las organizaciones políticas”, señalaron en el comunicado.

¿Quién debe evaluar la consulta interna del 30 de noviembre?

En otro momento, Juan Abad reconoció que el partido atraviesa un proceso interno complejo, pero insistió en que toda controversia sobre la inscripción de delegados o eventuales denuncias deberá ser evaluada únicamente por el Comité Electoral, no por el Comité Ejecutivo Nacional ni por la Presidencia del partido.

El secretario general añadió que algunas versiones difundidas por Chávez han generado confusión entre los militantes. “Lamento que el presidente del partido se preste a estas cosas.”, declaró.

Las elecciones primarias de Acción Popular para definir a sus candidatos rumbo a las Elecciones Generales de 2026 se realizarán este domingo 7 de diciembre. Delegados de todas las regiones participarán en la jornada interna, en la que se elegirá al candidato presidencial y se conformarán las listas al Senado, a la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

¿Qué opinan los demás precandidatos a la Presidencia?

En diversas declaraciones, el excongresista y también precandidato presidencial de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, indicó que la consulta realiza el domingo pasado sobre la preferencia del postulante a Palacio "no es vinculante". Remarcó que la decisión definitiva se tomará recién este domingo, cuando se elija oficialmente al candidato que encabezará una eventual fórmula presidencial.

En tanto, a través de un comunicado, Higinio Torres, otro de los seis precandidatos presidenciales en el partido de la lampa, lamentó los hechos que se vienen registrando al interior de la agrupación y exigió la conformación de "un Comité Nacional Electoral de emergencia, integrado por militantes de trayectoria incuestionable y de reconocida solvencia moral y profesional" para abordar el tema.