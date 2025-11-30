APRA celebra elecciones primarias: "Es la mejor forma de consolidar una democracia", dice Javier Velásquez Quesquén

El Partido Aprista celebra hoy sus elecciones primarias, en la que sus miembros elegirán a sus candidatos para las Elecciones Generales de 2026. Un total de 14 listas aspiran a ser las favoritas de los 44 mil 039 militantes inscritos y habilitados para sufragar.

Una de las listas la integran Javier Velásquez Quesquén y Carla García Buscaglia, como precandidatos a la Presidencia y Primera Vicepresidencia, respectivamente. El abogado y excongresista saludó la convocatoria y la actuación de los organismos electorales para esta importante jornada.

"Esto va a ser un ejemplo para otros que quieren ser partidos, porque esta es la mejor forma de consolidar una democracia y un partido que sirva al país", manifestó Velásquez en diálogo con RPP desde el colegio Mercedes Indacochea de Barranco, a donde llegó para acompañar a su compañera de fórmula a emitir su voto.

"Nosotros somos un equipo, y fundamentalmente en la fórmula yo le doy mucha relevancia al rol que tiene la mujer en lo que va a ser eventualmente un gobierno, no es para la foto nada más, sino que ella va a cumplir un rol muy importante en el gobierno, es una compañera muy preparada académicamente, y ha tenido una intensa vida partidaria en estos últimos siete años", manifestó.

En tanto, la hija del expresidente Alan García destacó que su lista "representa a todo el país" y garantiza "100 años más" para el partido. Asimismo, resaltó que, independientemente de los resultados, una vez estos se den a conocer, "los apristas dejamos la competencia y volvemos unirnos a entregarle los mejores cuadros al servicio del país".

Como adelanto de sus propuestas, aseguró que su plancha llevaría a un potencial gobierno un "plan grande" de seguridad ciudadana, basado en tres ejes: inteligencia operativa, investigación criminal y combate urbano de la criminalidad.

"Con base en eso tenemos una estrategia que vamos a poner en marcha, apenas entremos el 28 de julio del 2026, para librar a la ciudadanía de este flagelo que nos tiene tan tristes y con tanto miedo", sostuvo.

"Podemos reconquistar el voto aprista"

Por su parte, Luis Wilson, médico y precandidato a segundo vicepresidente por esta lista, destacó la trayectoria política y capacidad de diálogo de Velásquez Quesquén como principal cualidad para lograr los objetivos de gobierno, así como la presencia de Carla García como una imagen que "refresca" la política e integra al país.

"Creo que es una forma en la cual podemos ir a reconquistar ese voto aprista que siempre nos ha permitido estar presente en el Congreso. Nosotros estamos llenos de optimismo, hoy vivimos realmente una crisis de confianza en todas las organizaciones políticas", expresó.

Wilson apuntó que dentro de su partido vienen surgiendo figuras importantes que apuntan a renovar esta organización; pero lamentó que las autoridades actuales no hayan podido sentar las pautas para celebrar un nuevo congreso con todos sus miembros.

"Nosotros vamos a ir a cambiar lo que está pasando en el país con un grado importante de renovación y la renovación es un proceso. Van surgiendo nuevas figuras, eso está pasando ahora, van cobrando presencia y renovando especialmente la dirigencia del partido", indicó.