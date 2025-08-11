Últimas Noticias
Elio Riera anunció una posible postulación a la Cámara de Diputados por APP: "Tengo una invitación de César Acuña"

Elio Riera asegura que el dinero no es su principal motivación para postular al Congreso.
Elio Riera asegura que el dinero no es su principal motivación para postular al Congreso. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El abogado y vocero de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que sería un honor postular el próximo año y que es una posibilidad "muy latente".

Elio Riera, vocero de Alianza para el Progreso (APP), anunció este lunes que ha sido invitado por el propio César Acuña para postular a la Cámara de Diputados en 2026. Según señaló, iría a las elecciones con el número 3. 

"Tengo una invitación del señor César Acuña, seguramente vamos a aceptarla, es una posibilidad muy latente y que definitivamente sería un honor. No voy a negar esta posibilidad de acceder al número 3 con esta lista. Fue considerada por mi persona como un honor", aseveró en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Riera manifestó que Acuña lo convocó, junto a otros jóvenes profesionales, con la intención de liderar un cambio. En ese sentido, aseguró que no está motivado a postular por un tema económico.

"El sueldo de congresista no es algo que nos llame la atención, sino la intención de proponer cambios que son ideales para el sistema de justicia. Por ejemplo, penas que corresponden a casos de violadores de niños, yo considero la necesidad de adecuar temas penales para la organización criminal. Hoy no tenemos sentencias claras con respecto a esos temas, prisiones preventivas hay, pero eso no ganan casos", sostuvo el abogado.

El vocero del partido no descartó que César Acuña postule nuevamente a la presidencia, pero señaló que esta semana se definiría quién representará a APP en las elecciones generales.

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Tags
Elio Riera César Acuña Alianza Para el Progreso APP Elecciones 2026

