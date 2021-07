En las próximas 48 horas se debería proclamar al ganador de las elecciones, aseguro abogado Martín D'Azevedo

Elecciones generales. | Fuente: Andina

El abogado especialista en temas electorales Martín D'Azevedo dijo en RPP Noticias que en las próximas 48 horas ya debería proclamarse al ganador de las elecciones. Se conoció esta tarde que el magistrado Víctor Rodríguez Monteza del Jurado Nacional de Elecciones presentó su voto en minoría y terminó de firmar las resoluciones que rechazaron los pedidos de nulidad que presentó Fuerza Popular.



"Entonces estamos ad portas de la decisión definitiva. El Pleno del JNE ya solamente a través del presidente y de la secretaria general, remitir estos expedientes a los Jurados Electorales Especiales y a las ODPE para que proclamen sus resultados parciales de acuerdo a sus distritos electorales. [...] En el transcurso de mañana regresar al Pleno para que el presidente y los tres miembros sean quienes proclamen al ganador de las elecciones generales y le entregue su credencial. Calculamos que deba producirse en las próximas 48 horas", dijo.

El miércoles por la tarde o jueves por la mañana, estima el abogado que se producirá la proclamación del ganador y se abrirá paso finalmente a la etapa de transferencia.



Reconocimiento del resultado

Martín D'Azevedo lamentó que la candidata Keiko Fujimori anunciara que no iba a reconocer la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo.



"Al señor Humala tampoco lo saludó, al señor Pedro Pablo Kuczynski nunca lo reconoció, estamos ante la misma conducta. Ojalá, para bien de todos los peruanos, no se replique en estos cinco años", dijo.

Martín D'Azevedo también descartó la posibilidad de presentar un amparo para evitar que se produzca la proclamación de los resultados. "No hay amparo electoral. [...] Hacer ejercicio abusivo de acciones de amparo cuando no se afectan derechos personalísimos, no corresponde y no debe ser amparado por el Poder Judicial ", dijo.



PODCAST RPP | Canciller Allan Wagner: adquirir las vacunas ha sido la más difícil experiencia de negociación

El ministro de Relaciones Exteriores dijo a Enfoque de los Sábados que no había acuerdos cerrados para la compra de vacunas y solo negociaciones con los laboratorios.