Según la última encuesta del IEP, el candidato de Somos Perú aumentó su intención de voto en 3 puntos en relación al último agosto | Fuente: Andina

A casi una semana de las Elecciones Municipales y Regionales 2022, las últimas encuestas parecen confirmar las tendencias respecto a los tres candidatos que lideran las preferencias electorales en Lima. Sin embargo, también se registra incrementos de última hora en la intención de voto para algunos postulantes.

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República, el candidato de Somos Perú al sillón municipal de Lima, George Forsyth, es el único de los tres primeros puestos que ha incrementado su intención de voto entre agosto y septiembre; mientras que Daniel Urresti (Podemos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), lideran las preferencias en ese orden.

Tendencias a la baja

En una última encuesta realizada por IEP entre el 19 y 22 de setiembre, Forsyth pasó de tener 13.3% en el mes de agosto a 16.3%; es decir, incrementó en 3 puntos su intención de voto. Esto, a diferencia de Urresti que pasó de tener 25.4%, el mes pasado, a 19.4%; mientras que López Aliaga pasó de 22% a 16.7%. Es decir, bajaron su intención de voto en 6% y 5.3%, respectivamente.

Sin embargo, con esos porcentajes, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga continúan liderando las preferencias electorales, aunque seguidos cada vez más cerca por George Forsyth.

Respecto a los demás candidatos, Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú fue el que más incrementó sus preferencias electorales al pasar de 1.1% a 7.4%; es decir, subió en más de 6 puntos porcentuales en un mes. Sin embargo, la encuesta de IEP finalizó antes de conocerse la ratificación de las denuncias realizadas contra Alegría por su propio hijo, por lo que cabe suponer que esto impactará negativamente en su intención de voto.

La candidatura de Alegría es seguida desde lejos por Elizabeth León (Frente de la Esperanza) con 2.4%, Yuri Castro (Perú Libre) y María Elena Soto (Avanza País) con 2.2%, y Omar Chehade (APP) con 1.6%.



Electores no se deciden

Asimismo, la encuesta del IEP confirma que la intención de voto en Lima aún no está definida. El 13.1% de encuestados manifiesta no sentir preferencia por ninguno de los candidatos; mientras que el 13.8% aún no sabe por quién votar. Además, un 5% reveló que votará en blanco o nulo. Es decir, más del 30% de electores no tiene definido su voto a alcaldía de Lima.

Además, el 50% de encuestados refirió que ya tiene definido su voto y que no lo cambiará; mientras que un 32% refirió que, si bien ya lo tiene decidido, podría cambiarlo en los próximos días.

Otro aspecto relevante que revela la encuesta es que el voto blanco o nulo ha tenido un incremento de 4.2% a 5%; y la decisión de no votar por ningún candidato pasó de 12.5% a 13.1% respecto a agosto.

Dados estos porcentajes, cabe suponer que el debate electoral que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que se realizará mañana será determinante para afianzar las tendecias o plantear cambios en la intención de voto.

Ficha técnica

La encuesta de IEP se realizó de manera telefónica a 1215 personas de 18 años a más en zonas urbanas y rurales de la provincia de Lima entre el 19 y 22 de setiembre.





