Elecciones 2022: ¿Qué se espera del debate electoral cuando casi el 40 % de la ciudadanía en Lima aún no decide su voto?

Estamos a solo dos días del debate electoral, un momento clave en que los ciudadanos decidirán su voto para este 2 de octubre | Fuente: Andina

De acuerdo a la última encuesta de Datum publicada el viernes 23 de septiembre en el diario Perú21, el 56% de limeños ya decidió su voto para la alcaldía de Lima; sin embargo, casi el 40%, aún no sabe por quién votar.

De este último porcentaje, el 19 % reveló que decidirá su voto a lo largo de la semana previa a los comicios, y el 17 % señaló que lo decidirá el mismo día de las elecciones. Además, un 8 % no sabe cuándo decidirá por quién votar.

Con estas cifras, cabe esperar que el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se realizará mañana domingo, será determinante en la decisión del voto ciudadano o, también, hará que los electores se replanteen su opción de sufragio.

Al respecto, RPP Noticias conversó con Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la ONPE, Percy Medina de IDEA Internacional, Patricia Zárate del Intituto de Estudios Peruanos (IEP) y Alexandra Ames, especialista en Gestión Pública respecto al proceso electoral y a lo que la ciudadanía podría esperar del último debate antes de los comicios.





El debate electoral del domingo reunirá a los 8 candidatos que postulan a la alcaldía de Lima | Fuente: Andina

Fernando Tuesta Soldevilla: Suele primar más la teatralización que el contenido de las propuestas

El politólogo y ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, consideró que, lamentablemente, en los debates electorales "las poses" terminan convirtiéndose en algo más importante que las propuestas.

"Los debates suelen ser, en realidad, un espacio en donde mucho es teatralización de la competencia. Está cargado de distorsiones en donde la imagen, los actos, las poses, muchas veces, cuentan más que el contenido propio del debate", señaló.

En esa línea, consideró que estos espacios son aprovechados por los candidatos para "criticar al otro".

"Por eso, Fernando Olivera, conocedor de este tipo de cosas, aprovechó el debate (del 2016) para criticar de la forma en la que lo hizo, y eso lo hizo muy conocido para generaciones que nunca lo habían visto", refirió.

Sin embargo, resaltó dos aspectos particulares en el debate del domingo 24 de septiembre, en tanto representa "la penúltima estación de este recorrido" electoral.



"El primero tiene que ver con que nunca como antes ha habido tanta indecisión ni tan bajo nivel de campaña electoral. Y lo segundo (...) tiene que ver con que, por primera vez, y esto modificado por el referéndum del 2018, solamente hay acceso a los medios de comunicación a través de la franja electoral y ya no se puede comprar espacios", expresó.

Según explicó, ese aspecto ha hecho que el electorado "no encuentre mucha propaganda" de los candidatos. Esto sumado a una campaña "que tiene bajo nivel de actitud y de intensidad".

"Luego de una elección como la que tuvimos el año pasado, hay un nivel de desgaste tanto de los candidatos como de los electores. Y, en el caso de Lima, porque es como si los tres que van primero en intención de voto estuvieran alargando la campaña presidencial. Quizá, el menú no es atractivo y eso arrastra a las candidaturas distritales", sostuvo.

Asimismo, el ex jefe de la ONPE consideró que el debate despierta interés dado que una gran cantidad de personas aún no deciden su voto, aunque señaló que es improbable que, por la propia estructura del evento, el elector tenga el margen para evaluar las propuestas técnicas.

"Yo no creo que la mayoría de personas se sienten a ver un debate de dos horas por televisión y, sobre todo, de temas tan especializados. Lo que ocurre es que las reacciones ante el debate, muchas veces, son las que crea corrientes de opinión", manifestó.

No obstante, consideró que los debates permiten que los electores tengan "otros niveles de observación", como "la empatía que pueden tener con el candidato, si les despierta confianza". "Es el mundo también de las emociones", sostuvo.

Fernando Tuesta Soldevilla consideró que la actual campaña electoral "tiene bajo nivel de actitud y de intensidad" | Fuente: Andina

Percy Medina: "No se trata de elegir al más ocurrente, sino al que tiene mejores condiciones"

Percy Medina, experto en procesos electorales y jefe de IDEA Internacional Perú, consideró que el debate electoral de mañana será "decisivo" en tanto que es "el último evento en que se podrá ver a todos los partidos juntos y se les podrá comparar en cuanto a sus propuestas".

"Yo espero que los candidatos sean respetuosos de la ciudadanía y planteen ideas sobre lo que harán de ser elegidos. No se trata de elegir al más ocurrente, al que ataca mejor o al que tiene más reflejos para atacar a los adversarios, sino se trata de elegir a quien tiene mejores condiciones para representar a la ciudadanía y administrar la ciudad en los próximos 4 años", sostuvo.

En ese sentido, resaltó que la ciudadanía espera "encontrar ideas, propuestas, que puedan ser comparables". Esto, pese al poco interés que ha despertado este proceso electoral, lo cual parece reflejarse en el gran porcentaje de indecisión política a solo 9 días de los comicios.

"Las elecciones se definen cada vez más tarde y la ciudadanía espera la recta final para definir su voto (...). La gente espera hasta el final para decidirse porque sabe que el panorama final va a estar claro en los últimos días", explicó Medina.

Sin embargo, según sostuvo, la indecisión electoral también podría explicarse por la "apatía que generan las candidaturas que se han presentado" en un escenario con postulantes "sin identidades fuertes" que los definan.

"Cuando los votantes no tienen identidades tan fuertes y los candidatos no representan tampoco identidades fuertes, la gente puede variar muy fácilmente su intención de voto porque puede votar por uno u otro. Y eso hace que mucha gente no se decida porque le da prácticamente lo mismo votar por dos o tres opciones", señaló.

Según Medina, eso, sumado a "la crisis general de la política", hace que la ciudadanía tenga la sensación de que "da un poco lo mismo por quien se vota". Frente a ello, señaló la responsabilidad de los partidos políticos en no "generar candidaturas idóneas" que "entusiasmen" al electorado.

"(Los partidos) no están siendo un canal adecuado para escoger a los más idóneos (...), para convocar a la mejor gente a postular a los cargos públicos. Si tuviéramos partidos (...) donde se discuten temas de fondo, donde opera la democracia interna (…), que son cercanos a la ciudadanía, que recogen demandas (...), entonces, probablemente, tendríamos también más gente interesada en candidatear y tendríamos personas con mejores trayectorias en la competencia electoral", explicó.

Percy Medina, jefe de IDEA Internacional Perú, consideró que el debate del domingo es "decisivo" para la ciudadanía | Fuente: Andina

Patricia Zárate: "Cada vez la gente confía menos en las elecciones"

Para Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el alto porcentaje de indecisión electoral se explica por el creciente desinterés de la ciudadanía en la política en general, y en estas elecciones, en particular.

"En general, hay un clima de desinterés. Si las elecciones a nivel nacional no han producido muchos cambios que la gente confiaba que se iban a hacer, menos aún en el caso de la municipalidad", sostuvo.

Debido a ello, Zarate consideró que la ciudadanía "confía menos en las elecciones" y que las asume "como un deber y nada más".

"Hemos visto, con los datos del Barómetro de las Américas, con los datos que también ha sacado el JNE (…), cada vez la gente como que confía menos en las elecciones y, entonces, ya no tiene mucho interés en la política, piensa que todo va mal. Y si eso pasa a nivel nacional, peor aún en el espacio subnacional", remarcó.

En ese sentido, la investigadora consideró que el debate "quizá ayude a que las personas vayan tomando una decisión sobre por quién votar", aunque señaló que la decisión estaría entre los tres candidatos que lideran las encuestas.



"En el caso de Lima, (la decisión) estará entre los 3 principales candidatos porque no creo que los otros tengan muchas opciones. Quizá tengan opción de levantar su votación porque la gente va a estar un poco harta de los mismos, pero no creo que haya muchas variaciones fuertes", sostuvo.

Por otro lado, respecto a la poca variedad de la oferta de candidatos y a la normatividad electoral, Zárate consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "tiene demasiada injerencia" en el proceso.



"Una cosa es que los abogados, jueces que conforman el JNE puedan regular un poco el derecho electoral; pero me parece que se inmiscuyen demasiado en nuestra representación ciudadana, para empezar", destacó.

En esa línea, remarcó que el jurado electoral "elimina candidatos por quítame estas pajas” y, sin embargo, "se pasan candidatos" como "el congresista acusado de violación que hemos elegido o este candidato que tiene problemas con su hijo".

"Creo que hay un exceso de filtros con el Jurado que no ayudan, más bien, entorpecen la propia fiscalización que una buena prensa y la ciudadanía informada puedan hacer. Porque hay miles de controles que hacen pasar a la gente, “aparentemente buena” y dejan a estos otros ejemplares. Ahí soy muy crítica con el papel del Jurado porque creo que se exceden y al final, no sientes que ha servido de mucho hacer estos “filtros” que no funcionan", señaló.

Patricia Zárate, investigadora del IEP, consideró que se ha incrementado la desconfianza ciudadana a las elecciones | Fuente: RPP Noticias

Alexandra Ames: "El debate va a dar inicio a la calentura de la campaña electoral desde el punto de vista ciudadano"

Alexandra Ames, especialista en Gestión Pública, consideró que el debate de mañana no solo es un hito importante del proceso electoral, sino que representará "el inicio de la calentura de la campaña" debido a la ausencia de la discusión pública sobre los temas electorales en Lima Metropolitana que, según señaló, ha incidido en el alto porcentaje de indecisión del voto ciudadano.

"Como la campaña no ha iniciado todavía formalmente desde la perspectiva de los ciudadanos, todavía no saben por quién van a votar. 36% es una cifra muy alta y esto va a cambiar en el transcurso de los días posteriores al debate", sostuvo.

Asimismo, refirió que el poco interés de la ciudadanía en el proceso electoral, a pocos días de los comicios, es algo que ya se registró en las elecciones pasadas donde "tardó muchísimo también en prender la campaña electoral".

"La justificación que los analistas daban es que estábamos en el mundial y que Perú estaba jugando y que eso distraía la atención de la ciudadanía. Bueno, ahora ya no hay mundial como para argumentar eso", señaló.

Para Ames, la explicación no solo está en el "desapego o enajenación que se tiene sobre lo político", sino en "cómo el foco de atención político está solo sobre lo nacional, básicamente, en las disputas entre el Congreso y el Ejecutivo".

"Esto ha evitado que se quiera pensar en otras alternativas porque, al haber baja confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas como el Ejecutivo y el Congreso, esto ha salpicado considerablemente al proceso electoral", explicó, aunque remarcó que esa era su "perspectiva" como ciudadana de Lima Metropolitana.

"Al interior del país la cosa es distinta: el debate electoral regional y local pesa muchísimo, precisamente, por encontrarnos en un país muy centralista, donde los ciudadanos fuera de Lima sienten que las decisiones de la política nacional no llegan, pues viven con mucho más apasionamiento el debate regional y local", remarcó.

Ames consideró que otro aspecto que explica el desinterés de los ciudadanos de Lima en el proceso electoral es que existe una "baja confianza" en las instituciones públicas, por lo que los electores considerarían "que un alcalde no podría hacer mucha diferencia frente a lo que estamos viviendo".

"Veamos lo que hemos tenido en el último periodo municipal donde un alcalde fue vacado y, al día siguiente, prácticamente no sucedió nada. Entonces, la ciudadanía no está conectada con esas instituciones", subrayó.

Asimismo, señaló que es importante que los medios de comunicación "hagan un mea culpa" respecto a que el tema político "ha sido absolutamente copado por el ámbito nacional".

"Es importante que la prensa informe sobre las denuncias que existen y que son lamentables, es una labor muy importante (...). Pero, no todo es política nacional, también existen otros ámbitos de decisión y los periodos de campaña electoral son periodos que podrían ser muy bien aprovechados por los medios, inclusive por la academia, para generar un poco de información pública sobre la agenda hacia donde deberíamos apuntar en términos de desarrollo para las ciudades y para las regiones", sostuvo.

Por otro lado, respecto a la oferta electoral reflejada en los candidatos con mayor intención de voto a la alcaldía de Lima, Ames consideró que los partidos optan por elegir a sus candidatos entre los "que están más en los reflectores de los medios de prensa", lo cual "termina invisibilizando precisamente a los otros candidatos que no se les conoce lo suficiente".



"No olvidemos que Rafael López Aliaga fue el segundo candidato presidencial más votado en la capital, y Urresti fue el congresista más votado en Lima Metropolitana. Entonces, los partidos políticos, en aras de sobrevivir y de colocar la mayor cantidad de autoridades, van a tratar de ubicar en sus candidaturas a la alcaldía de Lima a los rostros más visibles y más votados", explicó.





La politóloga Alexandra Ames consideró que el debate iniciará "la calentura de la campaña electoral desde el punto de vista ciudadano" | Fuente: RPP Noticias





